Emma Marrone piange la scomparsa del suo amato Gaetano: "Uno dei regali più belli della vita, lasci un vuoto enorme"

“Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai”. Inizia così il commovente post pubblicato dalla cantante Emma Marrone, sul proprio profilo Instagram, per condividere con i suoi numerosissimi seguaci il profondo dolore suscitato dalla perdita del suo amato Gaetano.

Il legame tra Emma e il suo caro amico a quattro zampe è sempre stato molto intenso e tanti sono stati i bellissimi momenti trascorsi insieme. Gaetano è stato parte integrante della famiglia Marrone in cui ha custodito la sua enorme fedeltà, protezione e amorevolezza.

L’emozionante dedica che la cantante ha riservato a Gaetano rappresenta un grande inno all’amore e solo chi ama veramente gli animali può fino in fondo comprendere questo speciale rapporto: “Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare”.

Queste toccanti parole raccontano la potenza del legame affettivo che si crea quando un cane entra a far parte di una famiglia: munito di coda e di tanta energia, le sue potenzialità gli permettono di diventare un membro fondamentale in quanto capace di unire tutti e di insegnare rilevanti valori come la fiducia, la lealtà e soprattutto l’amore incondizionato.

La bellissima storia di Emma e del suo cane Gaetano testimonia l’importanza di questa magica relazione che migliora l’equilibrio di un’intera famiglia che viene addolcita da un ulteriore affetto in grado di colorare non solo la quotidianità ma anche i momenti bui della vita: “Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto!”.

Attualmente impegnata come giudice del talent X-Factor, Emma Marrone ha ricevuto messaggi ricchi di calore e affetto da molti colleghi, amici e ammiratori che hanno voluto far sentire all’artista la loro vicinanza per questo difficile e triste evento da affrontare.