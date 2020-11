Emma Marrone non vuole figli ora: "La maternità non è un obbligo ma potrei congelare gli ovuli"

Emma Marrone, 36 anni compiuti da poco, con la bellissima notizia di aver vinto un’altra battaglia e che la malattia non c’è più, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, rivendica il suo diritto di decidere da sola quando e se pensare a un figlio che, in ogni caso, non ci sarà ora.

A quanto pare il Natale quest’anno sarà ristretto e se mancheranno le tavolate infinite, non è detto che non ci sia qualche vantaggio. Ironizzando sul tema, la cantante salentina, giudice di X Factor 2020, dice: “Sono contenta di stare a Natale con pochi parenti, evitando domande su fidanzato e bambini”, per poi precisare che non vuole figli ora, che “deve fare ancora un sacco di rock’n roll”.

La maternità, per Emma, non è un obbligo e ognuno ha il suo percorso. Può succedere, dice che una donna voglia dedicarsi a se stessa, facendo notare come anche l’età delle donne sia cambiata e che oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli…possibilità, questa, che non esclude per se stessa.

Il suo rapporto con gli uomini e l’impegno contro le discriminazioni delle donne

Pronta a tornare sul palco quando si potrà, Emma Marrone, oggi single, cosa pensa delle relazioni? Afferma che oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti e lei gli uomini li terrorizza.

Facendo ancora leva sulla sua ironia, racconta che, tolti i panni da rockstar, tornata a casa, impasta polpette, fa la lavatrice, aggiusta un mobile, sistema tutto da sola e questo “non poter avere il controllo su una donna” ad alcuni uomini non piace, restando speranzosa che da qualche parte ci sia un uomo alla sua altezza.

Impegnata nel sociale, la cantante è testimonial di una campagna che invita le donne a fare “un passo avanti”, ribellandosi alle discriminazioni di genere; cosa che lei stessa ha fatto, togliendosi di dosso le etichette che le erano state incollate.

Sono passati 10 anni da quando Emma, bionda, giovanissima, vincitrice di un talent, si sentiva dire che non sarebbe durata, eppure la cantante salentina continua a riscaldare i cuori dei fans con le sue canzoni ricche di emozioni.