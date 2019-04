Emma Marrone, momento di riflessione per la cantante

Emma Marrone ha voluto fare gli auguri di buona Pasqua a tutti i suoi followers postando una foto che la ritrae negli Stati Uniti in compagnia di alcuni amici e dell’ex velina Elisabetta Canalis. Già qualche settimana fa, Emma aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in compagnia di Tiziano Ferro, che faceva intendere una loro collaborazione insieme.

Come sappiamo, Tiziano, vive proprio a Los Angeles e, anche l’ex velina, dopo il matrimonio con Brian Perri si è trasferita nella città degli angeli motivo per cui, Emma, ha approfittato per trascorrere una mini vacanza lasciandosi anche andare ad una interessante riflessione sulla vita. “Allontanarsi dalle proprie certezze per un lungo periodo è faticoso. Rischi di dover fare i conti con te stesso. Guardi in faccia la paura e non puoi correre tra le braccia di nessuno. Perché non c’è nessuno ci sei solo tu”, ha infatti scritto la Marrone sulla sua Instagram Story.

La cantante salentina, che presto potrebbe approdare come nuovo giudice di X-Factor, ha lasciato basiti e senza parole i suoi numerosi fans che immediatamente si sono chiesti il motivo di tale sfogo. Oltretutto, Emma, ha voluto altresì usare altre parole molto forti che hanno insospettito non poco i suoi followers, tanto che su Instagram in molti hanno pensato si trattasse delle parole di una sua nuova canzone.

“Poi impari a bastare a te stesso. Impari a non scoraggiarti e a spostare i tuoi limiti. Impari a fidarti di te stesso e del tuo istinto. E al diavolo, le finte pacche sulla spalla. Qui l’orizzonte è lontanissimo. Io sono lontanissima ma più vicina a me stessa”, ha infatti scritto ancora Emma. Sicuramente ne sapremo di più nei prossimi mesi quando la stessa, forse, rivelerà il motivo del suo viaggio in America.

Nel frattempo Emma non ha confermato, né tantomeno smentito, la sua partecipazione per quanto riguarda il seguitissimo talent targato Sky. Non ci resta dunque che attendere per saperne di più in merito, ma soprattutto per capire esattamente cosa ha spinto la Marrone a festeggiare la Pasqua lontano dalla sua amata famiglia.