Emma Marrone: l’anello indossato a "Verissimo" scatena l’ira del web

La cantante Emma Marrone si è macchiata di peccato. La sua colpa? Aver esibito un anello del valore economico di 1600 euro durante la sua intervista per la trasmissione televisiva “Verissimo”. La scelta della 35enne pugliese di esibire un costoso articolo di oroficeria è stata criticata da più lati, senza tante attenuanti.

Non è passato inosservato l’anello in oro rosa e ceramica nera indossato dalla cantante Emma Marrone, ospite della conduttrice Mediaset Silvia Toffanin. Il costoso gioiello incriminato, appartenente alla prestigioso brand di gioielli Bulgari, ha suscitato non poche critiche e polemiche sui principali social network.

La scelta di Emma Marrone è stata interpretata come un’ostentazione del lusso e della ricchezza. Inquadrato più volte dalle telecamere di “Verissimo”, il prezioso monile in oro rosa e ceramica nera ha calamitato l’attenzione delle telespettatrici più attente e informate sulle ultimissime collezioni di bijoux.

Dopo che i followers della cantante salentina hanno iniziato a scommettere sul prezzo dell’anello, la stessa Emma Marrone ha voluto fare chiarezza sul costo del suo prezioso gioiello: 1600 euro. Un importo stratosferico che ha immediatamente suscitato grandi polemiche e severe critiche.

Il popolo della rete non ci sta e con la sua condanna ha deciso di ammonire la popolare artista del Salento. Insomma, un anello indossato per apparire elegante e raffinata ha fomentato moralismi di ogni tipo, portando addirittura ad accuse di natura economica. “Perchè ostenti la tua ricchezza? Per te 1600 euro che vuoi che siano….ringrazia Dio che non vai a raccogliere i pomodori”, ha sentenziato con disappunto un utente.

Emma Marrone ignorerà la richiesta degli utenti di non indossare più l’anello del valore commerciale di 1600 euro? Questo non ci è dato sapere. Solo il tempo saprà rispondere agli interrogativi dei suoi adirati followers e dir loro se la cantante salentina continuerà ad esibire o meno il bijou firmato Bulgari.