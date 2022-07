Emma Marrone, la trasformazione della bellissima cantante: le foto

Ascolta questo articolo

Emma Marrone è una delle cantanti più celebri del panorama musicale italiano. Salita alla ribalta grazie alla vittoria della nona edizione del talent show Amici, da allora il suo successo è stato inarrestabile, raggiungendo l’apice con il trionfo del Festival di Sanremo del 2012.

Di recente è tornata a far parlare di sé per una foto inedita pubblicata sulla sua pagina Instagram. La cantante salentina è ritornata attiva sui social dopo molto tempo, e lo ha fatto sfoggiando un cambio di look davvero inatteso. I suoi fan sono rimasti particolarmente sorpresi da questa trasformazione: vediamo perchè.

Il cambio di look

Dopo una lunga pausa dai social, la bellissima cantante salentina ha optato per un ritorno con il botto. Sulla sua pagina Instagram sono apparse all’improvviso delle foto davvero inedite, in cui ha sfoggiato un cambio di look decisamente inatteso. La cantante si è mostrata infatti con i capelli corti e un outfit total pink.

Questa cambio di look ha suscitato la reazione entusiasta da parte dei suoi tantissimi fan, che hanno commentato la foto con tanti apprezzamenti. Al momento Emma si sta godendo le vacanze, essendo libera in questo periodo da impegni professionali di ogni tipo. E’ per questo che ha deciso forse di dedicarsi un po’ di più a se stessa, optando per questo look che sembra essere piaciuto davvero a tutti.

In molti sperano che Emma possa riabbracciare tutti i suoi fan con un nuovo tour, intanto si mostra particolarmente rilassata in questa foto pubblicata dalla sua manager e amica. Un’altra foto la ritrae, invece, con un bicchiere di vino in mano ed un sorriso molto disteso. “Bentornata” è il messaggio a corredo della foto, d’altronde era da molto che la brava cantante aveva deciso di staccare dai social. Di sicuro questa sorpresa improvvisa ha fatto felice i 6 milioni di followers che la seguono.