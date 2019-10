Emma Marrone, la sopresa emozionate di Maria De Filippi che rivela come entrò ad Amici

Maria De Filippi ha confermato ancora una volta la stima e l’affetto che prova per Emma Marrone, la cantante diventata famosa grazie all’edizione di “Amici” del 2009. Oltre alla stima professionale, la Regina di Canale 5 ha voluto essere vicina a Emma anche a livello personale con questa ennesima dimostrazione.

Ultimamente la cantante ha dovuto affrontare di nuovo una battaglia per sconfiggere il male che già l’aveva aggredita in passato, uscendone vittoriosa per la gioia di tutti i suoi fan. Sulle pagine di Vanity Fair ha rivelato quanto sia stata dura uscirne a testa alta e la sua più grande paura era quella di far soffrire i suoi genitori, per questo ha cercato di farsi ancora più coraggio e dimostrare quella sicurezza che in fondo nemmeno lei aveva davvero.

Emma Marrone, la sorpresa di Maria De Filippi e il ricordo dei casting di Amici

Nella serata del 25 ottobre a Roma ha presentato la sua ultima fatica intitolata “Fortuna“, un album che per lei rappresenta un punto di svolta, dopo tanta preoccupazione e sofferenza. Proprio durante questa importante serata ricca di emozioni, per lei ne è arrivata un’altra: Maria De Filippi l’ha raggiunta sul palco per dimostrarle tutto il suo affetto e tra lei due c’è stato un lungo e forte abbraccio.

Solitamente schiva e riservata, questa volta la moglie di Maurizio Costanzo ha voluto fare uno strappo alla regola ed esporsi in un evento mondano per ribadire quanto per lei sia importante l’amicizia con Emma: “Penso che sia veramente la persona che so che ogni volta per me c’è. Emma c’è” ha esordito la De Filippi, ricevendo indietro dalla Marrone parole ugualmente importanti: “In questo caso è reciproco, anche lei c’è per me. Io quando non sto bene chiamo sempre Maria. Io su Roma non ho nessuno. L’unica persona di cui mi fido davvero è lei. L’unica che so che si butterebbe nel fuoco per me è lei“.

Poi la De Filippi svela un particolare risalente ai casting di Emma per entrare nel suo programma “Amici”. Queen Mary ricorda che la Marrone ricevette un secco no dai professori e fu salvata dal maestro Giuseppe Vessicchio che seppe vedere in lei quel talento che la consacrò, di lì a poco, al successo: “Ha portato una canzone della Nannini ai casting. C’erano le file, Vessicchio era laterale e poi tre prof. Lei non è passata per i prof, che le hanno detto di no. Vessicchio alzò la mano per dire ‘lei passa’. Lui aveva il potere di far entrare anche con il no dei prof”.