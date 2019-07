Emma Marrone, la dedica alla mamma infiamma i fan: "Sorridi come sorride il mio cuore"

Emma Marrone, la popolare cantante ed ex coach del talent show di canale 5 “Amici“, ha infiammato il popolo del web con un’immagine dolcissima pubblicata nelle scorse ore sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, che la ritrae insieme alla sua cara mamma, sorprendendo tutti i suoi fan.

L’ex compagna di Stefano De Martino, sempre molto attiva sui social, dove può vantare un seguito di followers numerosissimo, si è lasciata andare a delle tenerezze con la sua mamma, momenti unici di pura felicità che se da un lato hanno intenerito il cuore di molti, dall’altro hanno rappresentato un importante messaggio per i tanti che la seguono.

Emma Marrone stupisce tutti con la romantica dedica a mamma Maria

Dopo tanti impegni di lavoro, Emma si concede qualche giorno di relax insieme alla sua amata famiglia, con cui ha voluto immortalarsi in degli scatti; il primo post condiviso dalla Marrone, la ritrae insieme alla mamma, Maria Marchese, per poi proseguire con una seconda foto, dove la cantante si vede al fianco dell’amato papà Rosario.

Il legame che unisce la Brown ai genitori piace molto ai suoi milioni di followers, infatti nel giro di poco le due immagini hanno registrato quasi i centomila like. Emma non si è fermata solo a fare degli scatti con i genitori, perché la cantante ha dedicato delle parole bellissime all’amata mamma, a cui ha scritto: “sorridi come sorride il mio cuore quando è vicino al tuo“.

Il ritorno in Salento dalla famiglia è avvenuto per un motivo preciso, cioè quello delle celebrazioni nuziali di alcune persone care e a cui non poteva mancare; giorni passati all’insegna del relax e del divertimento, che si sono conclusi con un inaspettato fuori programma, cioè quello del ritardo del volo della cantante, cosa che ha voluto condividere con i suoi fan.