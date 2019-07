Emma Marrone, la cantante non dimentica il suo passato: a parlare è la sua ex datrice di lavoro

Emma Marrone ha iniziato la sua carriera ad Amici di Maria De Filippi, era il 2009 quando la cantante ha battuto in finale la rivale Loredana Errore, accaparrandosi la vittoria nel talent show. Da allora Emma non si è più fermata ed è diventata un’artista di fama internazionale, grazie anche alla sua determinazione e voglia di fare.

Qualità che le vengono riconosciute anche dalla sua ex datrice di lavoro che, sulle pagine del settimanale “DiPiù“, tesse le lodi di Emma, confermando che la cantante non si è montata la testa ma ha continuato a tenere nel cuore il suo passato e le persone che ne hanno fatto parte.

Emma Marrone, l’ex datrice di lavoro elogia Emma e rivela quanto la cantante abbia un cuore d’oro

La signora Claudia, titolare di un negozio di abbigliamento, rivela che la Marrone ogni volta che ritorna ad Aradeo in Puglia, non perde occasione per andarla a trovare e scambiare con lei due chiacchiere in amicizia. La donna afferma con convinzione che Emma è stata una brava commessa e faceva il suo lavoro con passione e serietà: “Aveva un carattere schietto, non le mandava mai a dire. Ci metteva il cuore, voleva fare la cantante, ma non aveva ancora ottenuto nulla. E per non pesare sulla famiglia, lavorava qui con me. Era molto attenta ad aiutare gli anziani”.

Parole che spiegano tutta la stima che la titolare del negozio nutre e nutriva per la sua ex dipendente, diventata famosa. I fan di Emma non resteranno sorpresi da queste affermazioni, la schiettezza della ragazza traspare perfettamente quando la Marrone presenzia in qualche programma televisivo. Ora sappiamo anche che Emma ha un cuore d’oro e che è rimasta con i piedi ben piantati in terra, anche dopo aver raggiunto quel successo che a molti dà alla testa.

La proprietaria del negozio dove Emma ha lavorato conclude l’intervista rivelando un’altra curiosità: “Non è per nulla sparita: quando torna dai genitori, passa sempre a salutarmi e ogni volta si compra qualche abito. Io rimango sempre stupita: ‘Ma tu sei vestita dai migliori stilisti e compri qui da me’. E lei: ‘Questi tuoi vestiti mi piacciono'”.