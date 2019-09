Emma Marrone è senza alcun dubbio una delle cantanti nate ad Amici più apprezzate dagli italiani. Il suo stile, la sua grinta e la sua voce inconfondibile hanno fatto breccia nel cuore dei fan che non hanno mai smesso di starle accanto, anche adesso che sta male.

L’artista salentina ha, infatti, comunicato ai fan di doversi temporaneamente fermare. Ha preferito farlo di persona, mettendoci come sempre la faccia, ed ha subito mostrato una grande forza e tanto coraggio: “Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”.

“Sono serena, siatelo anche voi”: con queste parole Emma Marrone tranquillizza alcuni fan che ha incontrato per strada. La scena è stata ripresa da una sua sostenitrice ed è subito diventata virale sui social network.

A rendere questo video così bello è il coraggio trasmesso da una donna che sta male e che anziché preoccuparsi soltanto di lei, ha a cuore i fan e non perde occasione per tranquillizzarli, dicendo che andrà tutto bene e che tornerà a cantare con la stessa passione di sempre.

Stupende le parole della sua mamma artistica Maria De Filippi: “Ci sei, ci sei stata e so che ci sarai sempre nella mia vita, me lo hai dimostrato ogni volta che avevo bisogno di te e ti chiamavo. So che lo sai ma ripeterlo non è mai abbastanza: se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre. Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima”

Anche l’ex Marco Bocci e la moglie hanno inviato dei messaggi ad Emma, parole bellissime che mostrano quanto affetto è rimasto fra loro e la grande amicizia con Laura. Fa male, invece, il silenzio sui social di Stefano De Martino e Belen Rodriguez.