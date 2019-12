Emma Marrone, il suo regalo natalizio ai genitori: torna a casa cantando "Stupida allegria"

Una sorpresa molto bella e tutta natalizia quella di Emma Marrone ai suoi genitori. Natale è il periodo di festeggiare di stare in allegria, ma soprattutto è il momento del ritorno a casa, del ritorno in famiglia, dello stare insieme, e lo sa bene Emma, che ovviamente avrebbe passato le sue vacanze natalizia insieme alla sua famiglia, nella sua Puglia.

Ma questa volta ha voluto anticipare di qualche giorno la sua permanenza in terra natia, facendo una bella sorpresa ai genitori, che ignari del fatto, hanno ritrovato la figlia, in tarda notte a casa. Il tutto è stato infatti organizzato con il fratello di Emma, Francesco, anch’egli chitarrista. Infatti Francesco è andata a prenderla in aeroporto, e l’ha portata a casa, dietro grande stupore dei genitori, hanno ritrovato la figlia mentre cantava la sua canzone “Stupida allegria“.

Il tutto è stato ripreso dalla ragazza tramite le instagram stories, dove Emma tiene sempre costantemente aggiornati i suoi fans. Da sempre Emma non ha mai fatto mistero di essere molto attaccata alla sua famiglia; la madre infatti nel momento del bisogno, quando la ragazza ha subito di recente un intervento chirurgico, le è stata vicino, ed in ottimi rapporti appare anche essere con il padre, Rosario.

Infatti proprio di recente si è parlato molto della ragazza, sia sotto aspetti molto delicati, come la sua operazione che ha subito di recente, per fortuna risolto nel migliore dei modi, sia sotto l’aspetto professionale, con il lancio del suo nuovo lavoro discografico dal titolo molto accattivante “Fortuna“.

Un anno di certo da ricordare per Emma, che è stata su tutti le pagine di gossip per molte settimane, sia nel bene che nel male. Infatti di recente si era anche vociferato di un presunto flirt con il modello, di ben 13 anni più giovane di lei, Guido Milani. Ma la Marrone smentisce ampiamente, affermando a grand voce: “Ormai sono la più single d’Italia dai tempi dei tempi“.