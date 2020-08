Emma Marrone ha trovato l’amore? La foto che ha acceso il gossip

Emma Marrone sta scaldando i motori per partire con la nuova sfida professionale come giudice di X-Factor, insieme a Mika, a Manuel Agnelli e a Hell Raton. Prima di partire con questo nuovo progetto però la cantante salentina si sta godendo le sue vacanze e grazie al gossip lanciato da “Giornalettismo”, sembra che non lo stia facendo da sola ma in dolce compagnia.

Emma Marrone è stata avvistata al Parco Colosseo, così come riporta “Giornalettismo“, fornita di mascherina insieme alla sua manager e con un ragazzo che già lo scorso anno era stato accostato al nome della cantante. Un amore ritrovato a quanto pare per la Marrone, stiamo parlando del modello di origini norvegesi Nikolai Danielsen.

Emma Marrone avvistata con un modello norvegese

Con lui, l’anno passato Emma aveva passato le vacanze prima nella splendida Capri, per poi terminare con l’affollata Formentera. A quanto pare, passato un anno, Nikolai è ancora presente nella vita della Marrone, tanto da uscire allo scoperto e riaccendere ancora il gossip intorno alla loro storia d’amore, ma a spegnere per sempre quello che invece voleva un ritorno di fiamma con il ballerino Stefano De Martino tornato single ultimamente.

In molti sperano che possa essere per Emma la volta buona per trov, tare un po’ di serenità in campo sentimentale, dopo la delusione con De Martino che la lasciò per Belen Rodriguez e, anni dopo sempre ad Amici, conobbe Marco Bocci, ma anche con lui non fu per sempre, l’attore infatti dopo la relazione con la Marrone conobbe Laura Chiatti e con lei si sposò e ora hanno due splendidi bambini.

Insomma, sembra che il destino di Emma sia quello di fare da apripista alla felicità degli altri, ma sembra che ora le cose siano cambiate per lei e l’arrivo che tutti meriterebbero.del bel modello norvegese potrebbe donarle quella serenità