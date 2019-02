Emma Marrone fa gli auguri di compleanno alla sua cara mamma: "Mi scendono le lacrime, mi manchi da morire"

Emma Marrone ha sempre affermato di avere un bellissimo rapporto con i suoi genitori e il fratello e anche i suoi fan lo sanno benissimo visto che la cantante spesse volte pubblica sul suo profilo Instagram bellissime foto che la ritraggono in compagnia proprio dei suoi famigliari. Anche oggi 1 febbraio 2019 la vincitrice di Amici ha voluto scrivere una bellissima lettera a sua madre nel giorno del suo compleanno.

La missiva, che è stata successivamente affidata a un post sul profilo Instagram di Emma, è stata accompagnata da una bellissima e dolcissima foto che la ritrae ancora piccolissima tra le braccia dell’amata mamma Maria. Dalle sue parole si evince tutto l’amore e la dedizione che prova nei confronti della donna che non solo l’ha cresciuta ma soprattutto protetta in tutti questi anni.

“Ciao mamma, oggi più che mai penso a te e a tutte le volte che mi hai raccontato di come ero da bambina, un gattino selvatico che sfuggiva dagli abbracci, che rifiutava i baci e le carezze, che tu riuscivi a darmi quelle poche volte che mi addormentavo” ha scritto Emma sottolineando altresì il suo desiderio di voler essere assieme alla madre per farsi abbracciare forte tanto da perdere il fiato.

“Vorrei darti mille baci lunghissimi sul collo, dietro l’orecchio dove trovo l’essenza del tuo profumo, unico al mondo così come sei unica tu” continua ancora Emma emozionata ma anche dispiaciuta di non essere presente con la madre per festeggiare il suo compleanno. La cantante infatti non riesce a trattenere le lacrime e mentre si ritrova in una stanza d’albergo la mancanza si fa sempre più forte.

“Mi scendono le lacrime mentre sono seduta su un divano che non è il mio e ho il tuo profumo nella testa. Buon compleanno da qui mamma. Sei il regalo più bello del mondo. Spero un giorno di diventare come te. Buon compleanno Mamma. Ti dedico tutto” ha concluso Emma.