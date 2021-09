Emma Marrone e Stefano: "Ho perdonato Belen?" Risposta spiazzante

La storia d’amore tra Emma Marrone e Stefano De Martino tornerà alla mente di tutti, soprattutto dopo che lui la tradì con Belen Rodriguez. Il ballerino e la cantante si conobbero ad “Amici”, dove entrambi erano concorrenti. L’anno dopo lui entrò a far parte del corpo di ballo dei professionisti, Belen venne reclutata nel cast e i due si innamorarono.

La loro relazione ha portato a un matrimonio e alla nascita di Santiago. Oggi la coppia è separata, ma questa è altra storia. Emma soffrì molto a seguito del tradimento di Stefano, tanto che, ospite dello stesso talent che li aveva fatti conoscere, cantò ‘Bella senz’anima’. A distanza di anni, la Marrone ha toccato di nuovo l’argomento e rispondendo alle domande dei fan su Instagram, ha sorpreso.

Alla cantante pugliese è stato chiesto se abbia perdonato o meno la Rodriguez, e la sua risposta è stata da applausi. “Se ho perdonato Belen? Assolutamente sì. Ma in realtà non dovevo perdonare lei semmai. Ci mancherebbe altro. Perché ricordiamoci che non ha fatto niente di male“. Dunque, la Marrone doveva perdonare De Martino non Belen, perché è stato lui a tradirla.

Da quel giorno sono trascorsi ormai 10 anni. Sicuramente quell’amore di gioventù fa sorridere Emma, che oggi è una donna. Tra la cantante e il suo ex i rapporti sono distesi. Non sono amici, però non possiamo nemmeno dire che si detestano. Il fatto che la Marrone non ce l’abbia con la modella argentina è cosa nota. Già in passato si è resa protagonista di gesti distensivi nei riguardi di Belen.

Nel 2019 diede, in mondovisione, un bacio alla modella argentina. Ospite a “Tu si que vales”, la Marrone, dopo essersi esibita, abbracciò proprio la Rodriguez. Nessun rancore, nessun livore nei riguardi di colei che è sempre stata vista come la rivale in amore di Emma, ma che per la diretta interessata così non era. In tutta quella storia, se qualcuno sbagliò, fu solo Stefano.

La cantante ha lanciato uno splendido messaggio di distensione e solidarietà femminile, nonostante Belen, per un po’, fosse stata l’amante del suo compagno di allora. Oggi De Martino è single così come la Marrone, a differenza della Rodirguez che è da poco diventata mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì, avuta dal suo compagno Antonino Spinalbese.