Emma Marrone e il suo duro sfogo su Instagram: “Siete ridicoli e spietati”

Emma Marrone è tornata nuovamente nel mirino degli hater e, dopo aver postato una foto splendida delle sue vacanze sulla neve, si è vista costratta a rispondere alle tante critiche e polemiche nei suoi confronti. Questo perchè nell’ultima immagine postata sul suo profilo Instagram la cantante, in vacanza in montagna, indossava una pelliccia.

“Spero non sia vera quella pelliccia”, “Pelliccia finta spero” e ancora “Spero sta pelliccia sia ecologica” sono stati solamente alcuni dei commenti negativi espressi dai tantissimi utenti che immediatamente si sono riversati per puntare il dito contro la cantante salentina. La stessa non ha perso tempo e immediatamente ha voluto registrare un video postato successivamente sulle sue Instagram Stories chiarendo che la pelliccia era finta.

“Per tutti quelli che si stanno indignando per la mia pelliccia, ripeto a dire che è finta. È quella dell’anno scorso del video de L’Isola, in acrilico. Finta. Vorrei venire a casa vostra a vedere quanti di voi fanno la raccolta differenziata ogni giorno e quanti di voi si impegnano a rispettare la natura” ha infatti chiosato la vincitrice di Amici. Ma non solo perchè Emma ha anche chiesto conferma alle amiche presenti con lei in macchina le quali hanno asserito che si trattava effettivamente di una pelliccia ecologica.

“Quanto so pesanti tutte ste esperte di moda e di ecologia?!” ha continuato la Marrone postando altresì uno screenshot nel quale si intravede la pelliccia indossata durante la registrazione del brano L’Isola e il marchio con tanto di scritta “pelliccia ecologica”. Sembra dunque che questo ennesimo attacco nei confronti di Emma l’abbia veramente toccata nel profondo ma non per il contenuto quanto per il modo in cui gli utenti hanno puntato il dito contro di lei.

“La cosa più triste è che a voi fondamentalmente che la pelliccia sia vera o finta non interessa… Strumentalizzate questo ‘tema’ solo per dare sfogo alla vostra cattiveria. Non mi sto giustificando, vi sto solo facendo notare che a volte siete ridicoli e spietati. Mi avete definito una ‘bestia’ e tanto altro ancora… Complimenti!” ha così concluso la cantante salentina.