Emma Marrone e i suoi fan feticisti: "Mi chiedono le foto dei piedi, gliele mando"

Un’artista di chiara fama internazionale, si parla Emma Marrone, la giovane cantante che di recente è apparsa su tutti i media giornalistici per una notizia riguardante il suo stato di salute fisica, ma per fortuna per la cantante, ha superato brillantemente. Emma infatti appare più in forma che mai, e con una gran voglia di ricominciare a vivere e soprattutto a cantare.

Non si è mai fermata dal suo lavoro di cantante, il suo ultimo lavoro “Fortuna” è ancora in testa alle classifiche di ascolti da molte settimane e sembra che per l’ex vincitrice di “Amici” le cose inizino a girare bene. Di recente ha concesso un’intervista davvero simpatica e scanzonata presso il programma radiofonico de “I lunatici” su Radio 2, condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, dove Emma racconta di se, ma soprattutto fa anche alcune rivelazioni riguardanti il suo rapporto con i suoi fans.

Molti infatti sono gli ammiratori di Emma che gli scrivono, dove lei trova sempre il tempo di rispondere a tutti, ma soprattutto ci sono una fetta di fans molto particolari, i famosi feticisti, che richiedono, molto gentilmente, a Emma di postare foto dei suoi piedi, e pare che Emma di sovente, accontenti tali richieste.

Infatti durante il programma, a riguardo di tale questione risponde: “I feticisti sono i miei fan preferiti, ogni tanto mi chiedono le foto di piedi e qualche volta gliele mando, perché non ci vedo niente di male. Sono sempre gentili. Ogni tanto c’è qualcuno che ha problemi di fama e pensa che insultando la gente o mortificandola possano essere meno frustrati“.

Emma infatti parla anche dei suoi “haters” personaggi che nel bene o nel male, fanno sempre parte di un artista con una certa fama come la sua. In ultimo la ragazza parla del suo esordio, e della sua esperienza di quando aveva annunciato alla sua famiglia di voler diventare una cantante.

Ovviamente all’inizio i genitori non la presero nel migliore dei modi, essendo di origini salentine, al sud lavori del genere sono sempre visti con un certo distacco, ma Emma afferma che nonostante tutto, non hanno mai provato ad ostacolare la sua più grande passione, ossia il canto.