Emma Marrone e Antonino Spadaccino uniti più che mai: "La mia unica storia con una donna che durerà per sempre”

Il bellissimo rapporto di amicizia tra i cantanti vincitori di Amici, Emma Marrone e Antonino Spadaccino, ha spesso alimentato pettegolezzi in merito ad un flirt tra i due nonostante lui sia dichiaratamente omosessuale. Proprio per questo motivo a chiarire una volta per tutte il rapporto vero che unisce i due protagonisti ci ha pensato proprio Antonino che, via social, ha svelato cosa lo unisce fortemente alla cantante.

Spadaccino ha voluto pubblicare in una Instagram story una foto che li ritrae abbracciati rispondendo alle domande, di chi con molta curiosità ma soprattutto insistenza, ha voluto sapere se lui e Emma fossero mai stati insieme. La replica del cantante è stata sicuramente una delle più belle sentite e lette finora ma che soprattutto hanno fatto emozionare moltissimi i fan.

“Se ho avuto una storia con Emma? Sì. La storia di un’amicizia vera. La storia di persone con la P maiuscola che affrontano la vita con coraggio, amore e dedizione” ha infatti chiosato l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi su Instagram. “Anche questo è amore. ggiungerei la mia unica Storia con una Donna che durerà per sempre” ha sottolineato ancora Antonino parlando della profonda amicizia che lo lega alla cantante salentina.

Nessun dubbio dunque su una presunta love story tra i due considerando anche il fatto che, qualche giorno fa, proprio Emma si era dichiarata nettamente single e alla ricerca del principe azzurro che forse aveva sbagliato strada. Infatti dopo Stefano De Martino, Marco Bocci e Fabio Borriello la cantante non è mai stata paparazzata in compagnia di altri ragazzi.

La vita di Emma continua con una concentrazione particolare sulla musica e sul lavoro anche se non mancano di certo le critiche e le polemiche nei suoi confronti. Non più tardi di qualche giorno fa, infatti, proprio la cantante ha dovuto fare i conti con gli attacchi da parte degli animalisti che l’accusavano di aver festeggiato le vacanze di Natale sulla neve con indosso una pelliccia.