Emma Marrone dovrà dire addio ai capelli biondi

Emma Marrone sarà presto costretta a cambiare look, non certo per sua volontà, ma per espresso consiglio dei medici che le hanno suggerito di evitare di tingere i suoi capelli. I fan della celebre cantante salentina dovranno rinunciare a vedere la propria beniamina con i capelli biondi, una tinta che ha caratterizzato la Brown nel corso degli ultimi anni.

Come annunciato tramite un post sul noto social network di condivisione Instagram, Emma sarà presente al settantesimo Festival della canzone italiana di Sanremo, dove la Brown, ex vincitrice di una passata edizione della celebre kermesse musicale, andrà in qualità di super ospite, regalando al pubblico sanremese e televisivo alcuni stralci del suo nuovo album.

Un ritorno tanto atteso da parte dei fan, soprattutto dopo l’annuncio a sorpresa dello stop lavorativo che la Brown aveva fatto qualche mese fa, per riprendersi dopo l’operazione subita in seguito alla ricomparsa di una malattia, che l’ha segnata in passato. Martedì 4 febbraio rivedremo Emma in tutto il suo fulgore sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus.

Sebbene la Brown preferisce definirsi come una “bionda dentro” sembra che dovrà abituarsi ad un cambio look; almeno questo è ciò che ha raccontato nel corso di una recente intervista al settimanale Sette del Corriere della Sera, dove si legge: “I miei capelli non saranno più biondi” – quindi ha aggiunto – “Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi“.

La Marrone ha rivelato inoltre che questa sua decisione di mettere a riposo la sua capigliatura potrebbe essere definitiva. All’origine di tale decisione quindi un suggerimento medico. Ancora una volta la cantante salentina ha accettato i consigli che le sono stati dati, mettendo sempre al primo posto la salute.

La recente recidiva del tumore alle ovaie ha sicuramente messo la cantante in difficoltà, anche se grazie alla sua forza e determinazione è riuscita a superare brillantemente questo brutto periodo. L’idea di esporsi pubblicamente annunciando di doversi fermare per un po’ a causa del ritorno della malattia non l’ha preoccupata.

Il rispetto per i suoi fan l’ha quindi portata a rivelare la verità sulla sua condizione di salute. Nonostante il tumore sia stata completamente neutralizzato la paura di nuove recidive è sempre presente nella Brown, che ammette: “La paura c’è ancora. Ogni tre mesi, quando devo fare le analisi, ma in sala operatoria sono entrata come una spaccona“.