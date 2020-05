Emma Marrone, dopo la quarantena l’abbraccio con i genitori: "Grazie vita"

Emma Marrone ha finalmente rivisto il suo papà e la sua adorata mamma, che non vedeva da mesi a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus. La popolare cantante pugliese ha annunciato con un post sul noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, che finita la quarantena è riuscita a rivedere e riabbracciare i suoi genitori, che non vedeva da quasi tre mesi.

L’artista, sempre molto attiva sui social, ha voluto partecipare e condividere con i numerosissimi fan la sua felicità per questo particolare momento, che hanno commentato con messaggi e frasi di sostegno e di gioia per la pugliese. Nel corso degli ultimi mesi l’ex coach ed alunna del talent show “Amici” ha raccontato della tristezza provata per non poter raggiungere la sua terra d’origine, quindi oggi il lieto annuncio.

Emma Marrone felice per il ritorno in famiglia

Dopo i botta e risposta con gli haters di turno, che l’hanno criticata per il suo aspetto, Emma ha annunciato un lieto evento: “Ricongiungimento familiare. Io, la mia famiglia e la ‘friseddha’. Salento mio. Profumo di casa. Grazie vita“. Mentre Emma si gode il suo bel momento al fianco della sua famiglia in Puglia, i fan attendono con ansia il ritorno della cantante sul palco.

Anche se ancora è presto per parlare di concerti, i seguaci della Marrone si aspettano un ritorno della cantante ad “Amici”, il talent di Maria De Filippi che l’ha lanciata nel panorama musicale e dove l’artista ha anche assunto il ruolo di coach. Chissà se stavolta Maria le farà ricoprire anche i panni di giudice. Tra i tanti post della cantante su Instagram, ce n’è uno che ha molto colpito i fan.

Ancora una volta la cantante ha esortato i suoi followers al rispetto delle regole, nonostante tutte le difficoltà del caso: “È stato devastate vedere il mio quartiere così silenzioso, mi sembrava di camminare su un pianeta sconosciuto e disabitato” – quindi ha aggiunto – “Sto come tutte le persone che stanno rispettando le regole, anche se a volte mi manca l’aria […] Ma sto bene“. La cantante ha poi concluso dicendo di essere orgogliosa di vivere in un Paese come l’Italia, dove quotidianamente in molti mettono a rischio la propria vita per facilitare e migliorare quella degli altri.