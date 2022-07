Emma Marrone diventa mamma, lo scatto sui social non lascia dubbi: fan al settimo cielo

Ascolta questo articolo

La nota cantante, salita alla ribalta con la vittoria del talent Amici nel 2010, continua ancora a riscuotere un successo incredibile. La consacrazione definitiva si ha nel 2012, quando ottiene l’agognato successo al Festival di Sanremo con il singolo Non è l’inferno. Da allora la sua carriera è proseguita a gonfie vele vendendo milioni di copie tra album e singoli.

Di recente Emma Marrone si è catapultata anche nel mondo del cinema, prendendo parte ad alcune produzioni molto importanti di Gabriele Muccino. Ed è proprio al regista che la nota cantante ha voluto rendere omaggio pubblicando uno scatto molto vociferato su Instagram, vedendola così i suoi fan sono andati in estasi: ecco perchè.

Lo scatto di Emma Marrone

Dopo il grande successo come cantante, Emma Marrone ha deciso di diventare un artista a tutto tondo approcciandosi in punta di piedi anche alla recitazione. A credere in lei è stato soprattutto Gabriele Muccino, il noto regista che per primo ha voluto introdurre la cantante nel mondo della recitazione, scorgendo in lei un enorme potenziale.

Nelle ultime ore la cantante ha provocato grande scalpore sui social pubblicando uno scatto sorprendente in cui si è fatta ritrarre con un bimbo nel marsupio. Nella didascalia ha poi specificato meglio il contesto: “Ultimo giorno di set per me. Sempre grata a Gabriele Muccino e a tutta la magnifica crew. Ci vediamo presto. #acasatuttibenelaserie2 Ps: se vuoi ridere scorri”.

In sostanza, la celebre cantante ha voluto omaggiare in questo modo il noto regista ed il suo staff. La scelta di farsi fotografare in quel modo è chiarita subito dopo, quando Emma ha poi postato un’altra foto che ritrae, invece, l’attore di ‘Una notte da leoni‘, che indossava appunto lo stesso marsupio. I suoi fan le hannno subito fatto notare di aver apprezzato questa sua foto in versione mamma, e non vedono l’ora di poterla ammirare anche in tv.