Forse una delle protagoniste più attese della Kermesse canora da poco conclusasi, parliamo di Emma Marrone. Nonostante la sua canzone non abbia ottenuto la vittoria, poco importa per Emma, perché il suo brano, da quando si è concluso Sanremo 2022, impazza in tutte le radio, mostrando un indice di gradimento molto alto.

Il pezzo infatti non è solo sentito e profondo, ma allo stesso tempo appare davvero costruito bene sotto ogni punto di vista, dalle parole agli arrangiamenti. Vittoria a mani basse dunque per la cantante. Ma oggi non si parla del brano della Marrone, bensì di alcune accuse mosse nei confronti del suo aspetto fisico.

Il giornalista attacca Emma: la risposta della cantante

Nelle ultime ore, durante una live fatta da Davide Maggio, nel suo noto blog, il giornalista muove una critica circa l’aspetto fisico della ragazza, in particolar modo giudica il suo abbigliamento a Sanremo, a quanto pare non consono considerando le gambe della cantante. Ecco infatti quanto dichiarato da Maggio in merito alla questione: “Sei hai una ‘gamba importante’ eviti di metterti le calze a rete“.

Ovviamente l’attacco, o per meglio dire la critica, non poteva non ricevere risposta dalla diretta interessata, dalla proprietaria delle gambe in oggetto insomma. Infatti Emma, utilizzando Instagram, risponde all’attacco del giornalista, accusandolo che questa critica non era altro che Body shaming.

Ecco infatti come ha risposto Emma: “Il body shaming con il linguaggio politically correct non so se è più imbarazzante o noioso, ma non commentiamo questo. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime, evitate di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è. Dovete amarlo e rispettarlo e dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate le gambe importanti o meno. Anzi, alle calze a rete abbinate una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti“. La ragazza ha saputo, anche questa volta, difendersi e, allo stesso tempo, uscire vincitrice dalla questione.