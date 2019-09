Emma Marrone annuncia la fine della sua battaglia: "E’ andata, piango di gioia"

Nelle scorse ore la celebre cantante pugliese Emma Marrone è tornata a scrivere sui suoi profili social annunciando la notizia tanto attesa dai fan e dagli amici della cantante, che qualche settimana fa aveva annunciato a sorpresa lo stop ai concerti ed il temporaneo ritiro dalla scena musicale per non meglio specificati motivi di salulte.

Emma Marrone è tornata su Instagram con un post dove ha annunciato la fine della sua battaglia. Inutile dire che la notizia ha immediatamente scatenato i fan, che stanno invadendo con commenti e like il profilo social dell’artista, che nei giorni scorsi è stata anche pesantemente presa di mira da haters senza scrupoli.

Emma aggiorna i fan sul suo stato di salute

La Brown ha pubblicato uno scatto che ritrae il braccialetto che le è stato messo al momento del ricovero ospedaliero, dove si legge un numero di matricola, oltre al suo nome e cognome e alla sua data di nascita. A corredo dello scatto che non lascia dubbi sul fatto che Emma si sia quindi operata, le sue parole: “È stata dura…ma è andata“.

L’ex coach di Amici ha quindi proseguito dicendo di aver tolto il braccialetto, che però conserverà per sempre. Emma dice anche di aver bisogno del tempo necessario per recuperare le forze, anche se il desiderio di tornare da tutti i suoi fan è fortissimo, ed avverrà molto presto. Emma quindi ha voluto concludere il suo post mandando un bacio a tutte le persone che le sono state vicino ed hanno attestato tutto il suo amore per lei, quindi le hanno dato la spinta per combattere con maggiore forza e determinazione. Poi il pensiero a chi invece deve ancora combattere questa battaglia: “Tenete duro, io sono con voi!“

La cantante conclude il suo post scrivendo: “La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene EMMA“. Le sue parole hanno sorpreso non poco i fan, che ora piangono di gioia insieme a lei.