Emma Marrone, ad anni di distanza clamorosa rivelazione su De Martino: "Mi costringeva a farlo tutti i giorni.."

Tutti conoscono la cantante Emma Marrone, l’artista nata a Firenze ma che ha vissuto gran parte della sua vita nel Salento, ad Aradeo, in provincia di Lecce. La Marrone è balzata agli onori del pubblico nel 2009, allorquando fu presa nella rosa del talent show “Amici”, condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset. Da subito l’artista colpì pubblico e addetti ai lavori per la sua bravaura e la sua simpatia, ma anche per il suo carattere forte e determinato.

In pochissimi mesi Emma, dopo la vittoria di “Amici“, collezziona successi uno dopo l’altro, partecipando insieme ai Modà al Festival di Sanremo, dove si classifica al secondo posto. I suoi brani hanno avuto moltissimo successo, specialmente tra i giovani e gli adolescenti, di cui la Marrone è diventata un idolo. Tra i tanti lavori si ricordano “Davvero” e “Folle Paradiso” e poi “Calore”, brano che ha venduto circa 30.000 copie classifincandosi come disco di platino. Ma in questi giorni sono arrivate nuove indiscrezioni per quanto riguarda la passata relazione tra Emma e Stefano De Martino.

Emma, clamorosa rivelazione

Come si ricorderà, Emma Marrone e Stefano De Martino hanno partecipato alla stessa edizione di Amici, e tra di loro pareva fosse nato qualcosa di importante. I due si erano messi assieme e avevano grandi progetti, poi improvvisamente si sono lasciati e De Martino intraprese la storia, tormentata, con Belen Rodriguez.

Nonostante il recente periodo difficile, Belen e Stefano sembrano aver ritrovato l’amore, questo per la grande felicità dei rispettivi fan. Eppure nè Stefano, nè Emma Marrone hanno dimenticato i loro trascorsi. In questi giorni si sono appresi ulteriori motivi che hanno portato Emma e Stefano a lasciarsi.

La loro separazione è avvenuta ormai diverso tempo fa, e di acqua sotto ai ponti nè è passata davvero parecchia. Secondo quanto riferisce la stampa la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe stata l’inizio della storia tra Stefano e Belen, anche se alcune indiscrezioni riferiscono che il motivo per cui Stefano ed Emma si lasciarono fu dettato dalle loro vite giornaliere molto movimentate, visto che Emma si dedicava frequentemente al tour del suo album e lui promuoveva i vari stage di danza. Si mormora anche che lei volesse sposarsi, ma Stefano non si sarebbe senito pronto e forse in questa circostanza i due hanno capito che tra di loro non poteva esserci nulla di più serio.