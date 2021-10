Emma Marrone a X Factor: "Libera di giudicare e commentare". Cosa non rifarebbe

Chi la definisce un giudice poliziotto non ha proprio capito nulla di Emma Marrone. La cantante e giudice di X Factor, è severa, anche se lei preferisce dire giusta. Dura, quanto basta ed in linea con quello che è sempre stata. Nonostante gli anni e la grande popolarità, lei continua a combattere con una piaga sociale subdola, ma drammaticamente presente e sempre più insistente: i pregiudizi.

“Le discriminazioni non cadranno mai fino a quando ci sarà qualcuno che per avere un cuoricino sui social sarà pronto a sparlare” ha dichiarato la cantante nel corso di una recente intervista al Settimanale Tutto. Ormai è rassegnata, sa come funzionano i social ed i suoi meccanismi perversi.

La cosa importante è che chi sta dall’altra parte continua a combatterli. Le discriminazioni non cesseranno fino a quando non ci sarà qualcuno che per avere un cuoricino sui social “sarà pronto a spalare m***a” ha tenuto a sottolineare l’artista. Il consiglio che dà la Brown è per chi è dall’altra parte, affinché non legga, non ascolti queste cose senza senso.

Sarà il tempo poi a decidere le sorti ed il talento di un’artista. Essere stata riconfermata ad X Factor è stata per lei una situazione piacevole. “C’è qualcosa di diverso nei ragazzi in questa nuova edizione. Quest’anno i ragazzi sono arrivati con un’apertura mentale molto interessante grazie all’assenza delle categorie finalmente possiamo lavorare con tutti a 360 gradi”.ha commentato la cantante.

A chi le chiede cosa non rifarebbe in questa edizione del talent show musicale rispetto al passato, Emma non ha dubbi nel dire che si guarderà molto bene dal stare un’ora in camerino da Mika perché le fa bere champagne e poi le si gonfia la pancia e in video si vede tutto. In Inghilterra hanno deciso di chiudere il programma. Sul punto Emma pensa che in Italia il talent sia così importante anche perché si può giudicare liberamente. E questa non è una cosa da poco.