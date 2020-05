Emis Killa criticato per le sue dichiarazioni sulle donne

Emis Killa, conosciuto per alcuni suoi grandi successi come “Parole di ghiaccio”, “Scordarmi chi ero” e “Tijuana”, sta facendo scandalo in queste ore sui social network. Il rapper, sempre molto attivo sui social, ha voluto rispondere ad alcune domande dei suoi fan. Tra le tante domande poste, l’artista ne riceve molte anche riguardanti la sua donna ideale.

Tuttavia Killa rilascia alcune dichiarazioni non molto carine, entrando immediatamente nell’occhio del ciclone e arrivando nei trend topic di Twitter nel giro di poche ore. Inizialmente, alla domanda su quale tipo di donna lo attraesse, risponde semplicemente: “al femminile“. Fin qui nulla di male, ma successivamente il rapper decide di rincarare la dose: “A meno che non vi piacciano le ragazze coi peli, che parlano come gli uomini e via dicendo, sì. Adesso aspetto le femministe che mi romperanno i cog***ni”.

A prendere le difese di Emis Killa ci pensa Zanna di “Blocco Recordz”, mentre il cantante su Twitter prima scrive: “Vi vedo pelosone” e poi aggiunge di non essere scosso dalle numerose polemiche sul suo conto: “Ma perché mi prendono a parole solo minorenni con l’avatar dei One Direction? Cosa correla il femminismo a quella boyband? Boh. Vi lascio a marcire dietro ai social”.

Sono numerosi i commenti su Twitter, molti dei quali negativi, in cui gli utenti si scagliano contro Emis Killa. In molti invitano l’artista a togliersi lo smartphone dalle mani, mentre qualcuno dichiara di aver sempre ascoltato le sue canzoni, ma ammette di non apprezzare molto il suo lato umano.

A commentare questi messaggi del cantante ci pensa anche Cathy La Torre, avvocata e attivista LGBTQI: “Per essere donne non serve per forza mettersi rossetto e tacchi. E sì, si possono anche avere “i peli”. Perché femminilità non equivale ad aspetto estetico. Come essere per essere uomini non basta avere addominali scolpiti e barba, ma intelligenza e maturità”.