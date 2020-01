Emily Ratajkowski risponde agli haters: "Il mio corpo è naturale, ma non c’è solo questo"

Una delle modelle più belle e apprezzate del panorama della moda e dello spettacolo. Emily Ratajkowski è divenuta una vera icona di bellezza e sensualità; classe 91, con i suoi 28 anni può dirsi soddisfatta del suo percorso nel mondo dello spettacolo. Grazie al suo corpo e allo staff creativo che ogni giorno eseguono degli scatti molto provocanti, che verranno poi pubblicati sulle principali piattaforme social, la ragazza ha saputo conquistare un posto rilevante nello show business.

Numerose sono state le sue passerelle, i suoi scatti ed anche qualche video musicale di qualche cantante famoso, che ha voluto tanto che la ragazza presenziasse in qualche scena, (come nel caso di Robin thicke). Con oltre 25 milioni di followers, Emily rappresenta una vera miniera di guadagno, soprattutto grazie agli sponsor.

Di recente Emily si è lasciata andare in un lungo post, pubblicando una sua foto di quando aveva 14 anni, e sotto forma di disdascalia risponde ai suoi tanti haters che popolano la sua pagina, dove hanno messo pesantemente in dubbio la naturalezza delle sue forme, e che con ogni probabilità, la ragazza si sia affidata a qualche piccolo ritocco.

La modella a tal proposito risponde: “Il mio corpo è naturale. Ero solo una bambina in questa immagine e speravo che il mondo mi incoraggiasse a essere qualcosa di più del mio solo corpo. Detto questo, mi sento comunque potenziata dall’aver messo il mio corpo e la mia sensualità ‘al servizio’ della moda e di piattaforme come Instagram. Fortunatamente, ho scoperto le parti di me che sono senza dubbio più importanti dell’essere sexy“.

Nonostante tutto questo però, oltre un corpo formoso e sensuale, vi è una ragazza molto intelligente e pensante, preoccupata anche del futuro delle nuove generazioni, che tendono ad avere un pensiero distorto della realtà, che tutto quello che vedono da semplici foto, corrisponda alla realtà, quando poi non è così.

La ragazza quindi, ai suoi tanti fan di giovane età, si sente di consigliare di leggere tanto nella vita, di creare una bellezza prima interiore, di spirito, e poi quella esteriore, perché essere belli e attraenti, non è tutto nella vita, ma essere ricchi di animo è un qualcosa di tanto appagante.