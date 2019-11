Emilio Fede ricoverato d’urgenza all’ospedale San Raffaele

Lunedì 25 novembre il noto giornalista ed ex direttore del Tg4 Emilio Fede è stata trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano, dopo essere rimasto coinvolto in uno sfortunato incidente. L’accaduto è stato divulgato dapprima dal sito di news “Adnkronos” e, successivamente, anche da “Il Corriere della sera”.

Stando a ciò che ha riportato inizialmente il sito web Adnkronos, l’88enne siciliano sarebbe rimasto coinvolto in un incidente casalingo, una caduta nella fattispecie. Ma a far temere il peggio sarebbe stato un allarmante tweet de Il Biscione Tv, seguitissimo profilo di Twitter interamente dedicato ai “movimenti” interni a Mediaset.

L’account @IlBiscioneTv, che secondo i ben informati sarebbe molto vicino ai piani alti di Mediaset e snocciolerebbe informazioni attendibili, ha così annunciato sul social network Twitter: “L’amico Emilio Fede è stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele, mi dicono che a malapena riesca a parlare. Proprio in un momento il cui il tg4 subisce il passaggio ad un bravo giovane come Leonardo Panetta, ben voluto davvero tutti. In attesa di un riassetto dell’intrattenimento”.

Lo storico quotidiano italiano Il Corriere della Sera, invece, ha fatto sapere che l’ex direttore del Tg4 è stato visitato dai migliori medici del pronto soccorso del San Raffaele e le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Emilio Fede, da tempo sofferente e in cura per misteriose patologie, avrebbe riportato significative tumefazioni al viso e accuserebbe un dolore al ginocchio non indifferente.

Al momento attuale non ci è dato sapere se le condizioni di salute di Emilio Fede siano stabili oppure preoccupanti. Ciò che invece risulta appurato è che l’88enne non ha subito gravi lesioni. In attesa di avere maggiori informazioni e sapere se Emilio Fede dovrà restare in osservazione presso l’ospedale San Raffaele di Milano, si pazienta per avere nuovi aggiornamenti dal diretto interessato e/o dai suoi addetti stampa.