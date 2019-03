Emilio Fede, le parole sui ritocchini: "Io non mi sono rifatto nulla"

Il giornalista e ex direttore di Rete quattro, Emilio Fede è tornato a essere protagonista in televisione grazie alla nuova trasmissione di Enrico Lucci. Non sono mancati sui social i commenti nei confronti di Fede, in particolare riguardo all’aspetto estetico come dimostrano queste parole: “Ma che ha fatto in faccia?“

Inoltre sono continuati i pensieri delle persone riguardo al botulino che avrebbe trasformato il volto del marito di Diana De Feo: “Assomiglia sempre di più a Lilli Gruber”. Il giornalista è riapparso in televisione dopo una lunga assenza dal piccolo schermo per molti moltivi e inoltre ha preso parte alla trasmissione di Rai Radio 2, intitolata “I lunatici” nel corso della quale ha voluto fare delle precisazioni in merito alle critiche ricevute.

Il rapporto con la moglie

Fede ha spiegato di non essere mai ricorso alla chirurgia e ha fatto notare che la sua apparizione in televisione provoca sempre delle polemiche. Il giornalista ha dichiarato: “Non mi sono mai rifatto in nessuna maniera, anche Berlusconi mi ha detto che mi vede senza rughe”. Ha voluto sottolineare che il segreto della giovinezza è legata alla capacità di saper amare le persone che gli sono rimaste vicine nel corso della sua vita.

Inoltre ha posto l’accento riguardo al rapporto con la moglie definita “la mia adorata Diana” e l’ha ringraziata in quanto è stata capace di superare dei momenti difficili a causa del marito. Ha affermato che, fino al momento in cui sarà in vita la consorte, lui avrà la forza di andare avanti. Emilio Fede ha poi concentrato l’attenzione in merito al rapporto con Silvio Berlusconi, parlando delle serate ad Arcore: “Cene tranquillissime, ci incontravo Nicole Minetti”.

Nel corso dell’intervista ha avuto modo di svelare il rapporto con una ragazza di nome Fadil che ha cercato di aiutare in quanto era una persona disperata, uscita dal mondo della droga. Ha ricordato il periodo in cui incontrava molte ragazze con le quali aveva un semplice rapporto di confidenza, infine ha concluso l’intervista sottolineando la sua assoluzione dalle accuse: “Bisogna essere più rispettosi della presunzione d’innocenza“.