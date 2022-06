Emilio Fede, la notizia improvvisa poco fa: fan senza parole

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il noto giornalista Emilio Fede. L’uomo oggi ha 90 anni e recentemente non ha trascorso un bel periodo a causa di alcuni problemi di salute che lo hanno costretto gioco forza a lasciare la conduzione del Tg4, format giornalistico tra i più seguiti d’Italia. Fede è uno dei cronisti che hanno fatto la storia del giornalismo italiano e ha seguito da vicino i più importanti fatti di cronaca che hanno scosso l’Italia negli anni ’80-90 e 2000.

Una personalità dal grande carattere e poliedrica Emilio Fede, che ha saputo raccontare sempre tutti i fatti di cronaca con dovizia di particolari e precisione. I fan sono andati in apprensione quando Fede non è stato bene, ma in queste ore sono arrivate nuove notizie sul suo conto, vediamo di cosa si tratta e cosa è accaduto ad Emilio Fede. I followers del cronista non credono ai loro occhi.

Fan felicissimi

“La luce dei riflettori? È la stessa luce che si accende dopo una lunga dormita e un sonno agitato di ricordi. Ho aperto gli occhi e hanno brillato, mi sono guardato intorno ed ero in uno studio televisivo” – così ha commentato Emilio Fede il suo ritorno in televisione. Infatti in questo periodo il cronista è alla conduzione di un programma tv su una rete locale.

Il format dal titolo “Punti di vista” approfondisce i fatti più importanti che accadono nel nostro Paese e va in onda su Go-Tv (canale 68 del digitale terrestre). Il programma va in onda ogni lunedì dal 6 giugno e farà compagnia ai telespettatori di Go-Tv per tutta l’estate. Il settimanale “Chi” ha intervistato Emilio Fede.

Lui è felicissimo che sia tornato alla conduzione di un programma televisivo, tra l’altro la sua presenza è stata fortemente voluta all’editore della rete, Riccardo Scarlato. Emilio Fede ha dovuto superare anche il Covid-19, che lo ha colpito in maniera molto seria. “Una volta Pier Paolo Pasolini mi disse: ‘Ricorda che la vita è un minutino, bisogna vederlo e accarezzarlo” – così ha ricordato Emilio Fede.