Emanuele Filiberto, il gesto di Maria De Filippi dopo l’eliminazione da "Amici Celebrities"

Mercoledì 23 ottobre andrà in onda la tanto attesa finale di “Amici Celebrities” e i concorrenti rimasti si contenderanno la coppa del campione. A lasciare il programma in semi finale, oltre all’inattesa eliminazione di Laura Torrisi, è toccato anche al principe di Savoia, Emanuele Filiberto, che ha saputo mettersi in gioco in maniera divertente e con estrema umiltà.

Doti che il pubblico ha molto apprezzato, ma che non sono bastate per fargli ottenere la maglia dorata. Così, una volta fuori dal programma, ha voluto esprimere tutto il suo riconoscimento verso una trasmissione e uno staff che lo hanno saputo mettere completamente a suo agio.

Sulla rivista “Tv Sorrisi e Canzoni“, diretta da Aldo Vitale, ha speso parole di stima soprattutto nei confronti della padrona di casa, Maria De Filippi che è stata determinante nella sua decisione di partecipare allo show. Il Principe ha lasciato il programma in totale serenità e con la convinzione avercela messa tutta: “Mi sarebbe dispiaciuto se non avessi dato ogni settimana il 100%. Me lo sentivo che sarei uscito quel giorno ed è stato giusto così”.

Amici Celebrities, il principe Emanuele Filiberto commosso dal gesto di Maria De Filippi

Per un attimo l’intervista verte sulla passata esperienza al Festival di Sanremo quando, grazie ad un ripescaggio, Emanuele Filiberto si aggiudicò il secondo posto nella classifica finale con il pezzo “Italia amore mio“, scritto a quattro mani con Pupo.

La domanda è di rito: è più urticante il secondo posto all’Ariston o l’uscita in semifinale ad Amici Celebrities? Il principe risponde con diplomazia: “Sanremo è stata un’operazione fatta a tavolino dalla Rai e dagli agenti che mi hanno fatto partecipare. In entrambi i casi sono stato contento perché per me cantare è un divertimento“, sebbene ammetta subito dopo che: “Ho sempre subito il fascino di Maria…Mi affascina molto per l’intelligenza e la sincerità, è una donna molto diretta”.

E proprio su di lei vuole raccontare un aneddoto che lo ha reso particolarmente felice proprio subito dopo l’annuncio della sua eliminazione. In pratica la Regina di Canale 5 ha dimostrato molta empatia nei suoi confronti, quando è giunta la notizia che avrebbe dovuto abbandonare lo show: “Lo sguardo di Maria quando mi hanno eliminato: sincero, protettivo, amichevole. Le devo molto”, un gesto che Emanuele Filiberto ha apprezzato moltissimo.