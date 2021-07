Emanuela Tittocchia parla del clistere a "L’isola dei famosi"

La quindicesima edizione del reality show de “L’isola dei famosi” è andato in onda tra 15 marzo al 7 giugno 2021 in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi insieme ai suoi tre opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Il montepremi finale, di 100 mila euro, viene aggiudicato dallo youtuber Simone “Awed” Paciello, che riesce a battere durante l’ultima puntata Valentina Persia, Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Beatrice Marchetti e Matteo Diamante. Tra i concorrenti troviamo anche Emanuela Tittocchia, ma la sua avventura iniziata in corsa non riesce a durare più di un paio di settimane.

Emanuela Tittocchia parla de “L’isola dei famosi”

L’ex opinionista di Barbara D’Urso in questi giorni ha rilasciato un’intervista al settimanale “DiTutto” diretto dal giornalista genovese Luca Arnaù. In questa circostanza svela alcuni segreti sulla sua avventura passata in Honduras, rivelando tra l’altro dei dettagli sul delicato argomento dedicato al clistere.

“I bisogni vengono fatti in un secchio molto alto e molto largo posto in bilico, su una salita, obliquo, coperto con delle palme secche: è stata veramente ardua” inizia così la propria intervista Emanuela Tittocchia che poi aggiunge un altro aneddoto: “Un giorno ho sentito Rosaria Cannavò urlare dalla disperazione per la scomodità. Inoltre, si sa, il riso e il cocco sono astringenti, la produzione ci aiutava, ci dava delle pillole”. Rivela che, proprio come successo con Gianmarco Onestini a “Supervivientes” in Spagna, anche molti dei naufraghi hanno dovuto ricorrere al clistere.

Della vicenda dedicata al clistere ne ha parlato anche Rosa Perrotta alla pagina Instagram di “Casa Chi”, ove afferma che non si tratta di una cosa molto bella da ricevere. L’ex volto di “Uomini e Donne”, come svelato da Nadia Rinaldi a “Domenica Live”, ha infatti ricevuto lo stesso trattamento di Gianmarco Onestini però senza essere inquadrata dalle telecamere.