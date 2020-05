Emanuela Tittocchia avvisa Valeria Marini: "Il tuo fidanzato ci ha provato con me"

Valeria Marini, nell’ultimo periodo, ha annunciato la sua frequentazione con il 36 enne Gianluigi Martino, ex team manager per American Express, società diversificata che opera nei servizi finanziari e di viaggio, e nel 2018 ha avviato una collaborazione con “Action Academy”, scuola di recitazione, produzione, sceneggiatura e autore tv.

Fino a questo momento le cose tra Valeria Marini e Gianluigi Martino sono andate nel verso giusto, ma le ultime voci sul loro conto potrebbero creare i primi problemi. Infatti l’attrice e conduttrice Emanuela Tittocchia, in un’intervista al settimanale “Nuovo Tv“, diretto da Riccardo Signoretti, ha dichiarato che Gianluigi ci avrebbe provato sia con lei che con altre per sfondare nel mondo dello spettacolo.

Le parole di Emanuela Tittocchia

L’opinionista fissa di Barbara D’Urso per questo motivo ha voluto lanciare un avviso alla Marini: “Va dietro alle donne solo per visibilità. È uno che vuole emergere e bazzica da sempre il dietro le quinte dello spettacolo. Non credo sia innamorato di lei, visto che ci ha provato anche con me”.

E successivamente sgancia una bomba che può fare scalpore: “Abbiamo avuto un flirt, ci siamo anche baciati e non ho problemi il dirlo. Ben presto, però, ho capito che il suo obiettivo era quello di diventare popolare”. Sottolinea di non essersi mai sentita usata, ma è convinta che Gianluigi non ha mai avuto un reale interesse nei suoi confronti. Aveva avuto la prova di questo suo pensiero quando, una volta, dovevano andare ad un evento e lui si era presentato in netto ritardo, mancandola così di rispetto.

Dichiara che per Gianluigi Martino non sarebbe la prima volta, poiché già in passato avrebbe tentato di avvicinarsi a dei personaggi famosi per far parlare di lui. L’attrice rivela di averlo conosciuto la prima volta diversi anni fa, quando stava con Monica Riva, una delle concorrenti della nona edizione del “Grande Fratello”. Tuttavia, ha deciso di respingerlo, definendolo una persona poco seria.