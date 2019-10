Elton John svela per quale motivo litigò con Lady Diana

L’autobiografia di Elton John si sta rivelando un libro dai contenuti davvero sorprendenti. Tra i tanti aneddoti da lui svelati, nelle ultime settimane stanno destando molto scalpore i suoi ricordi legati a Lady Diana. Oltre ad aver svelato che la madre di Harry e William divenne oggetto di una contesa tra due grandi attori come Richard Gere e Silvester Stallone, il baronetto del pop ha anche precisato quale motivo lo portò a litigare con la principessa del popolo.

I due che avevano avuto modo di conoscersi nel 1981 in occasione del compleanno del principe Andrea – il fratello di Carlo oltre che futuro marito di Sarah Ferguson – nel corso degli anni raggiunsero un’intesa che fu però messa a dura prova per via di una circostanza che li allontanò in modo decisamente molto brusco.

Come da lui ricordato, l’oggetto del contendere furono una serie di foto. Gli scatti che divennero oggetto del contendere, dovevano far parte di un libro fotografico prodotto dallo stesso Elton John insieme con Gianni Versace. L’idea era quella di far in modo che i proventi delle vendite dell’opera fossero finalizzati a sostenere la causa dei malati di AIDS. Diana aveva approvato il progetto, ma poi su pressione della famiglia reale, fu costretta a rivedere la sua posizione.

A quanto pare, a palazzo non avevano gradito gli scatti in cui i suoi due figli William e Harry venivano immortalati con alcuni modelli seminudi. Seppur lodevole, l’idea non andava a genio alla famiglia regnante, che spinse Lady Diana a riconsiderare il suo impegno per quella causa. Diana disertò quindi l’evento che era stato indetto dal cantante per promuovere il progetto, mandandolo su tutte le furie.

Da quello stesso momento il loro rapporto attraversò un periodo molto buio, superato in larga parte solo con la morte di Gianni Versace avvenuta a Miami a luglio 1997, un paio di mesi prima della tragica scomparsa dell’ex nuora della regina Elisabetta a seguito di un incidente stradale a Parigi.