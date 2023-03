Elon Musk e Grimes cambiano il nome alla figlia: da "Exa Dark Sideræl" a "Y"

La cantante canadese Grimes ha condiviso di aver cambiato il nome di sua figlia, che condivide con il miliardario del campo tecnologico Elon Musk. La musicista 35enne ha rivelato giovedì su Twitter che il suo figlia più piccola non si chiama più Exa Dark Sideræl, come inizialmente annunciato.

Il nuovo nome scelto per la piccola non è però meno strano dell’originale. La bambina ora si chiama infatti “Y, Why o ?“. La cantante di “Genesis”, il cui vero nome è Claire Elise Boucher, ha pubblicato una foto su Twitter che la ritrae fianco a fianco della figlia, entrambe vestite in tute coordinate in rosso.

Nel tweet che accompagnava l’immagine ha scritto “Y C” con l’emoji di un drago nel mezzo, il che ha spinto i fan a informarsi sul nome della bambina. La 35enne ha quindi spiegato di avere deciso di cambiarlo. “Lei è Y adesso, o ‘ Why (Perché)?’ o solo “?” (Ma il governo non lo riconoscerà)”, ha scritto. Grimes ha poi spiegato che il nome della bambina intende rappresentare “la curiosità, l’eterna domanda, .. e così via“.

La bimba, che ha un anno, si chiamava precedentemente Exa Dark Sideræl Musk. In un’intervista a Vanity Fair nell’aprile dello scorso anno Grimes aveva spiegato cosa significava il nome scelto per la figlia: “Exa si riferisce al termine informatico exaFLOPS. Dark, cioè oscuro, significa “l’ignoto“. La gente lo teme, ma in realtà è l’assenza di fotoni. La materia oscura è il meraviglioso mistero del nostro universo. Sideræl significa il vero tempo dell’universo, il tempo delle stelle, lo spazio-tempo profondo, non il nostro tempo terrestre relativo“.

Grimes e l’amministratore delegato di Tesla sono anche genitori di un bambino di due anni il cui nome fu annunciato come X Æ A-12, soprannominato X. Anche in questo caso il nome è stato successivamente modificato in X Æ A-Xii perché la legge della California vieta l’uso di numeri in un nome legale.