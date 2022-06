Elodie, la confessione intima con le lacrime agli occhi: "È gay"

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia la cantante Elodie. Si tratta di una delle personalità più famose in Italia, un’artista poliedrica che in questi ultimi anni ha avuto un grandissimo successo. I suoi brani sono ballati sia da giovani che non. di lei ha colpito sin da subito il suo carattere dolce ma nello stesso tempo deciso. Una storia molto particolare quella dell’artista, che all’anagrafe fa di nome Elodie Di Patrizi. La sua infanzia infatti non è stata abbastanza semplice.

Non tutti sanno che nel corso della sua vita l’artista ha trascorso dei momenti molto particolari, come ogni essere umano su questa terra. Nonostante le difficoltà Elodie ha saputo reagire e oggi è appunto arrivato il successo. Lei ama moltissimo una famigliare in particolare su cui la cantante ha fatto una confessione molto particolare. Vediamo di cosa si tratta.

“È gay”, la confessione di Elodie

Come già detto Elodie Di Patrizi è molto legata ad un famigliare, in particolare alla sorella Fey, che di lei è più piccola di tre anni. La cantante l’ha sempre sostenuta in ogni cosa che ha fatto, proteggendola quando ve ne era bisogno. Proprio sulla sorella Elodie ha fatto delle importanti rivelazioni.

Infatti la sorella è gay. Elodie a tal proposito ha rivelato che in famiglia quasi tutti avevano capito l’orientamento della ragazza, che poi ha spiegato alla stessa cantante di essere gay. “Quando me l’ha confidato, piangeva” – così ricorda con una certa emozione Elodie. “Nella vita ci siamo sostenute a vicenda, ma ancora oggi non ci diciamo tante cose, ci amiamo e basta” – questa la confessione dell’artista sul rapporto con sua sorella.

La cantante ha dochiarato che la sorella, anche nella vita, è stata sempre più metodica di lei, e quando era adolescente non fumava e non beveva. Elodie nel corso della sua infanzia ha sofferto molto per la separazione dei suoi genitori. “Avevo 8 anni quando i miei si sono separati c’era violenza in casa, non si sono separati bene” – così confessò Elodie diverso tempo fa in una intervista per R101.