Elodie e Stash: "La verità sul nostro rapporto"

Sono i cantanti del momento e stanno spopolando nelle classifiche da settimane, duettando nella nuovo singolo dal titolo “Pensare male“. Proprio nello scorso appuntamento del talent ahow condotto da Maria De Filippi, “Amici“, andato in onda su canale 5, i due cantanti fanno il punto sulla relazione che li lega.

Di fatto, la domanda che molti sul web si pongono è: che tipo di rapporto lega Stash Fiordispino ed Elodie Di Patrizi? Sono solo amici e colleghi o magari i due nutrono l’uno per l’altra qualcosa di più, che va al di là della semplice amicizia?

I due, oltre che da Maria, si sono confessati anche nel salotto pomeridiano di “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin, dove a seguito della loro consueta esibizione, si sono intrattenuti a parlare e a spiegare il vero legame che c’è tra loro. Stando a quanto dichiarano, tra i due non c’è alcun sentimento amoroso, a dispetto di quanto si vocifera.

Dunque non vi è nulla di più che una semplice quanto sincera amicizia, oltre che collaborazione professionale (a quanto pare proficua e di successo). Durante l’intervista Stash ha raccontato che inizialmente reputava addirittura antipatica Elodie; infatti la cantante, durante la chiacchierata, aggiunge: “Diciamo che io sono un po’ rigidina all’inizio, ma è solo un po’ per capire come sono le persone prima di lasciarmi andare. Lui è simpaticissimo e poi abbiamo iniziato nello stesso posto e c’era qualcosa che ci legava…“.

Inoltre Elodie aggiunge: “Io mi emoziono sempre tantissimo qua: mi sembra di tornare a scuola“. Ciò che c’è di certo è che questa nuova coppia musicale funziona ed anche bene e dopo la canzone “Pensare male”, che sta avendo tanto successo, il pubblico spera che possano in futuro duettare ancora e cimentarsi in nuove canzoni.