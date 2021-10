Elodie e Marracash si sono lasciati: l’indiscrezione

Le voci di una possibile rottura tra Marracash ed Elodie circolano già da alcune settimane. Secondo le ultime notizie di gossip, la coppia avrebbe deciso di prendere due strade diverse, ma starebbero mantenendo, per motivi a oggi sconosciuti, il segreto di questa rottura ai loro fan.

A confermare questa indiscrezione è il settimanale “Chi Magazine“, diretto da Alfonso Signorini, in cui si vede Elodie insieme a un altro uomo. Il fortunato nuovo fidanzato della cantante, come si può vedere dagli scatti della rivista, sarebbe Davide Roberto Rossi, modello e marketing manager di Giorgio Armani.

Nuove voci sulla rottura tra Elodie e Marracash

Questa indiscrezione viene confermata anche da Ivan Damiano Rota sul sito “Dagospia“, ove rivela che Marracash avrebbe trovato una nuova ragazza. La fiamma del rapper sarebbe Rosmy, cantautrice e attrice diventata nota al grande pubblico grazie alla vittoria del Premio Mia Martini nel 2016, con il brano “Un istante di noi” e il premio “FIMI – Miglior brano radiofonico”.

“Nessuno dei due ha per ora o confermato o smentito le voci che circolano” rivela “Dagospia” che poi aggiunge: “Alla base della rottura ci sarebbe l’interessamento del rapper per un’altra cantante in ascesa ovvero la bella e darkissima Rosmy. Lei é anche attrice di teatro ed é erede della famiglia di musicisti di arpa e violino e girovaghi Trinchitella”.

Per il momento queste affermazioni però stonato con una recente intervista rilasciata da Elodie nello scorso settembre a “Vanity Fair”. In quel caso l’artista ha rivelato che la relazione, nonostante gli ovvi alti e bassi, sta andando comunque avanti rivelando di amare del suo carattere la sua diversità. Le voci però si stanno facendo sempre più insistenti, e quindi non va escluso che nelle prossime ore possa arrivare un comunicato da parte dei due che possa confermare o smentire il tutto.