Elodie e Marracash: crisi amorosa in atto? I fan iniziano a preoccuparsi

Un amore che dura da più di due anni. Numerose sono le storie pubblicate su Instagram, le foto insieme, piccoli momenti trascorsi in assoluta allegria e felicità. Parliamo della coppia più famosa del mondo artistico, Elodie e Marracash. Tante sono state le interviste della Di Patrizi in cui dipingeva in maniera quasi rosea il rapporto con il suo uomo.

Da qualche tempo però sembra che qualcosa sia cambiato, soprattutto riguardante i modus operandi dei due protagonisti. Mentre in precedenze le storie e le foto sui social venivano postate di continuo, oggi sembra che tutto sia fermo, tutto sia spento. A quel punto i fan hanno iniziato a insospettirsi circa questo nuovo modo di fare. Possibile che i Elodie versi in una situazione di crisi sentimentale con Marracash?

Elodie e Marracash: la crisi e le parole di Deianira

In effetti nemmeno alla nota influencer e blogger partenopea Deianira Marzano non è per nulla sfuggita la notizia. Anche la Marzano aveva in precedenza notato una brusca frenata delle storie e dei post della Di Patrizi. Quest’ultima infatti era molto attiva sui social, insieme al suo Marracash. Ecco infatti le parole della Marzano in merito alla faccenda: “Gira voce che ci sia una crisi di coppia tra Elodie e Marracash. Sarà vero? Finché non avremo delle dichiarazioni non possiamo ovviamente dirlo, però non si vedono più insieme i due“.

Per adesso ovviamente nulla ancora è stato confermato dai due diretti interessati, ma in realtà sono in molti che attendono soltanto una dichiarazione ufficiale di Elodie o del suo compagno (o sarebbe meglio dire ex?).

Intanto sul fronte lavorativo si può dire che le cose vanno a gonfie vele per Elodie. La cantante infatti pare che sia approdata sul grande schermo nel ruolo di protagonista con il lungometraggio “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa. A tal proposito Elodie ha dichiarato: “Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare“.