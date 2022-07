Elodie e la lite con la Vip al concerto, spunta l’audio-verità: "Ecco cosa mi ha detto.."

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia la cantante Elodie. Si tratta di una delle personalità più famose in Italia, un’artista poliedrica che in questi ultimi anni ha avuto un grandissimo successo. I suoi brani sono ballati sia da giovani che non. Di lei ha colpito sin da subito il suo carattere dolce ma nello stesso tempo deciso. Una storia molto particolare quella dell’artista, che all’anagrafe fa di nome Elodie Di Patrizi. La sua infanzia infatti non è stata abbastanza semplice.

Non tutti sanno che nel corso della sua vita l’artista ha trascorso dei momenti molto particolari, come ogni essere umano su questa terra. Nonostante le difficoltà, anche a livello famigliare durante l’adolescenza, Elodie oggi si gode il meritato successo dopo essere stata anche allieva di “Amici” dove ha sfoderato tutto il suo talento. In queste ore la sua persona è tornata alla ribalta del cronaca di gossip per un litigio che sarebbe avvenuto con una vip, vediamo che cosa è accaduto.

Elodie, “Sei aggressiva con me”

Recentemente Elodie ha partecipato al concerto RDS Summer Festival di Ostia, condotto da Anna Pettinelli, un’altra personalità famosa con cui Elodie ha un rapporto di amicizia e rispetto. Entrambe romane, la Pettinelli e Elodie, sul palco si sono lasciate andare ad alcune battute che però hanno preoccupato i fan.

Al termine dell’esibizione di Elodie il pubblico ha chiesto a gran voce un’altra canzone, ovvero “Niente canzoni d’amore”, e l’artista pare non avesse ben compreso la richiesta dei fan. La Pettinelli è intervenuta ripetendo il testo della canzone, e a quel punto Elodie ha risposto con le seguenti parole. “Anna, tu sei sempre aggressiva con me. Ci vuole un attimo per capire, no?” – così ha detto la cantante rivolgendosi alla conduttrice. E i più hanno subito pensato che ci fosse stato un litigio anche dietro le quinte.

Fortunatamente tra le due non è successo niente di tutto questo e la Pettinelli ha smentito le voci del litigio pubblicando per i fan un audio sui social in cui si sentono le due parlare e scherzare dopo l’accaduto. “Annarè, ma come fanno a non capire che siamo due romane veraci che si vogliono bene? Dimmelo tu” – così ha commentato nell’audio Elodie. Niente lite, quindi, e fan accontentati.