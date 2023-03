Elly Schlein paparazzata insieme alla compagna Paola: la vita privata della segretaria del Pd

Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, è stata paparazzata per la prima volta insieme alla sua compagna Paola.

Le due donne sono state fotografate mentre entrano nella stazione di Firenze separatamente, nel vano tentativo di non attirare l’attenzione dei fotografi. Dopo aver preso posto in due vagoni diversi, si sono recate insieme a Bologna.

La riservatezza di Elly Schlein sulla sua vita privata

Paola, la compagna di Elly Schlein, è una donna sarda di 28 anni, di cui si sa poco e nulla. La coppia starebbe addirittura cercando una casa insieme a Roma. La vita privata della segretaria del Pd è sempre stata molto riservata, ma in un’intervista a Daria Bignardi aveva fatto un’eccezione, rivelando di aver amato sia uomini che donne e di essere felice con la sua attuale compagna.

Ma chi è Elly Schlein? Nata nel 1985 nel canton Ticino, in Svizzera, la segretaria del Pd si è trasferita a Bologna dopo la maturità, dove si è laureata in legge con una tesi sulle persone straniere detenute nelle carceri italiane. Ha partecipato alle campagne che hanno portato all’elezione di Barack Obama alla Casa Bianca e successivamente ha intrapreso la strada politica in Italia. Alle ultime primarie del Pd, con il 53,8% delle preferenze, è diventata la prima donna alla guida del partito.

Il percorso politico di Elly Schlein: dalla Svizzera all’Italia

Nonostante la sua carriera politica, Elly Schlein ha sempre mantenuto un basso profilo sulla sua vita privata. Tuttavia, la sua presunta relazione con Paola ha attirato l’attenzione dei media. Le due donne sono state fotografate insieme più volte, ma solo di recente sono state sorprese dai paparazzi.

L’uscita allo scoperto di Elly Schlein riguardo alla sua relazione con Paola è stata accolta con grande sostegno da parte della comunità LGBTQ+. La segretaria del Pd ha sempre difeso i diritti delle persone LGBT e la sua decisione di rivelare la sua relazione è stata vista come un’importante testimonianza di inclusione e accettazione.

In definitiva, Elly Schlein è una figura politica molto rispettata e ammirata, non solo per le sue competenze e il suo impegno nella difesa dei diritti delle persone, ma anche per il suo coraggio nell’affrontare pubblicamente la sua vita privata. La sua relazione con Paola dimostra che l’amore non ha limiti e che la diversità è una ricchezza da celebrare.