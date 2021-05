Ellie Goulding diventa mamma: nato il primo figlio della cantante

Ellie Goulding è diventata mamma per la prima volta. La cantante britannica ha infatti partorito il primo figlio, avuto con il marito Caspar Jopling.

A dare l’annuncio della nascita è stato proprio Jopling, che ha fatto sapere la notizia ai fan tramite le sue Storie di Instagram. Nello status da lui postato, il neopapà 29enne ha scritto: “La mamma ed il bambino stanno bene e sono felici. Siamo estremamente grati“. Poi ci ha tenuto a precisare che solitamente non commenta mai l’attenzione dal pubblico che viene dal suo matrimonio con Elle a causa del lavoro di lei, ma che “durante questo momento magico e personale apprezzeremmo tantissimo poter godere della nostra privacy. Grazie“.

Non è stato confermato ancora alcun dettaglio sul bambino, del quale non si conoscono ancora sesso, nome né la data precisa di nascita. Unico dettaglio che potrebbe dare un indizio sul sesso del neonato è il fatto che Jopling abbia scritto il testo delle Storie di Instagram pubblicate con carattere bianco su di uno sfondo celeste, facendo supporre che si possa trattare di un maschietto.

La cantante di “Love Me Like You Do” aveva annunciato di essere incinta a Febbraio, quando era di 30 settimane. “Il pensiero di rimanere incinta non sembrava poter diventare realtà“, ha detto in una intervista la 34enne, che ha scoperto di essere incinta mentre festeggiava il primo anniversario di nozze con Jopling lo scorso Agosto. Durante la gravidanza, ha confessato di aver contato sui consigli delle amiche Katy Perry e la Principessa Eugenie, entrambe diventate madri per la prima volta da poco.

Ellie ha pubblicato poco meno di un anno fa il suo quarto disco, intitolato “Brightest Blue“. Originariamente avrebbe dovuto uscire il 5 giugno 2020, ma a causa della pandemia di Coronavirus l’uscita è stata rimandata al 17 luglio dello stesso anno. A Gennaio di quest’anno ha invece pubblicato una canzone in collaborazione con Silk City intitolata “New Love.