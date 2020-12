Ellen Page, star di "Juno", fa outing come transgender: "Chiamatemi Elliot"

Elliot Page ha fatto outing come transgender. La star di “Juno” e “The Umbrella Academy”, interprete di Vanya Hargreeves nella famosa serie di Netflix, ha annunciato la notizia tramite un post su Instagram. “Ciao amici, voglio condividere con voi che sono Trans, i miei pronomi sono lui/loro e il mio nome è Elliot“, esordisce l’attore nel suo post. “Mi sento fortunato a poter scrivere questo. Di essere qui. Di essere arrivato a questo punto della mia vita“.

L’attore 33enne ha continuato il post esprimendo una gratitudine immensa verso le persone che lo hanno supportato nel suo viaggio. Dichiara di non riuscire ad esprimere quanto sia straordinario amare finalmente la persona che è adesso: “Abbastanza da cercare di diventare il mio sé più autentico,” scrive nel post.

Page fece outing come lesbica nel 2014 e nel 2018 confermò di aver sposato la ballerina e coreografa Emma Portner, che ha commentato positivamente l’outing come trans di Elliot, dichiarando di esserne fiera: “Le persone Trans, queer and non-binarie sono un dono per questo mondo”. Chiede poi a tutti di avere pazienza e di rispettare la privacy di queste persone, ma di unirsi a lei nel supportare le vite trans ogni giorno.

Precedentemente conosciuto come Ellen Page, l’attore 33enne ottenne popolarità internazionale grazie alla commedia “Juno” che gli fece conquistare una nomination agli Oscar. Nella sua carriera anche ruoli in film importanti come “Inception“ e “X-Men – Giorni di un futuro passato”, oltre al ruolo di prestavoce a Jodie Holmes nella versione originale del videogioco “Beyond: Two Souls “.

Supporto a Elliot dalla comunità di Hollywood, a cominciare dagli account ufficiali di Netflix e di “The Umbrella Academy”, la cui terza stagione è attualmente in corso di riprese, ma anche da colleghi come Justin H. Min (Ben in “The Umbrella Academy”), Anna Kendrik, Anna Paquin, Kumail Nanjiani, Patricia Arquette , il regista James Gunn e la cantante Miley Cyrus.