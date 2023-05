Elle Fanning è una celebre attrice di 25 anni che conta dietro di sè già molti film e serie tv. Infatti, la carriera di attrice risale a quando lei era ancora giovanissima. Nel 2001 prese parte al film Mi chiamo Sam, diretto da Jessie Nelson, dove intepreta la versione giovane di sua sorella Dakota Fanning.

L’anno dopo, nel 2002 prese parte alla mini serie scientifica Taken di Steven Spielberg, dove la troviamo di nuova ad interpreta la versione giovane di sua sorella Dakota. Nonostante non abbia mai mostrato la volontà di unirsi ad un importanti franchise l’attrice ammette di aver perso un ruolo importante tempo fa a causa del numero di follower del suo profilo Instagram.

La carriera ad Hollywood

Anche se ha perso l’occassione di entrare a far parte di un importante franchise certo non si può dire che Elle non si sia impegnata nel suo lavoro di attrice. Dopo Taken e Mi chiamo Sam sono stati diversi i film a cui prese parte, si possono, per esempio, citare: Il curioso caso di Benjamin Button, Lo schiaccianoci, Super 8, L’inganno, Mary Shelley un amore immortale, Teen Spirit a un passo dal sogno e via dicendo.

Ma uno dei ruoli più importanti che l’attrice ha portato sul grande schermo sono stati: Aurora nel film Maleficent (2014) diretto da Robert Stromberg e Maleficent 2 – Signora del male (2019), diretto da Joachim Rønning, dove Elle interpreta la bella addormentata, insieme ad Angelina Jolie (che, invece, interpreta Maleficent). Nello stesso anno ricopre il ruolo di giurata alla 72ª edizione del Festival di Cannes e recita al fianco di Timothée Chalamet nel film Un giorno di pioggia a New York, diretta da Woody Allen.

Nel 2020 riceve due candidature ai Golden Globe come miglior attrice in una serie commedia o musicale, per la serie televisiva The Great ideata da Tony McNamara, dove intepreta Caterina II di Russia al fianco di Nicholas Hoult. Per questo ruolo ha ottenuto il plauso delle critica. Dal 2022, invece, è entrata a far parte della serie The Girl from Plainville nel ruolo di Michelle Carter.

Account Instagram

L’attrice non ha mai espresso la volontà di entrare a far parte di un franchise importante, del resto è già entrata a far parte del mondo Disney intepretando Aurora in Maleficent. Da un lato l’attrice ha dichiarato, in una recente intervista al podcast Happy Sad Confused, che entrare in un franchise potrebbe essere un modo per farsi strada nel mondo del cinema, come hanno fatto d’altronde molti altri attori. Eppure il rischio di un totale fallimento è dietro l’angolo.

L’attrice ha, infatti, raccontato di aver fatto l’audizione per un grande franchise, ma di non essere stata presa per il suo basso numero di follower. Ad oggi Elle Fanning ha circa 7 milioni di follower su Instagram, di sicuro non un numero basso, ma ai tempi a quanto pare l’attrice non aveva un numero di follower adeguato per la casa di produzione. Alla fine Elle non ha specificato il nome del franchise e nemmeno l’anno in cui è avvennuto il tutto.