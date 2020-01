Elisabetta Gregoraci torna a parlare di Briatore: "Chi viene dopo sente il confronto"

Elisabetta Gregoraci è una delle donne più ammirate e apprezzate nel mondo dello spettacolo. Indubbiamente, nonostante una carriera in televisione e nel campo della moda, viene ricordata per il matrimonio, poi naufragato, con l’imprenditore Flavio Briatore. Elisabetta e Briatore sono stati sposati diversi anni e dalla loro unione è nato un figlio, Nathan Falco.

Nonostante svariate polemiche, oggi i due ex coniugi hanno trovato un buon equilibrio, soprattutto per il bene del loro bambino. Difatti spesso trascorrono insieme le festività, presenziano l’uno accanto all’altra ad eventi importanti, appaiono insieme su Instagram e cenano, quando capita, a Montecarlo, città dove entrambi vivono.

Di recente non è mancato qualche scontro tra i due, a causa del flirt tra Briatore ed Elisabetta Bosi, studentessa milanese di 49 anni più giovane di lui. La Gregoraci contestava la differenza di età, ma tra l’imprenditore e la studentessa è nata poi solo un’amicizia. Dopo la fine del matrimonio, oltre alla Bosi, Briatore ha avuto diversi flirt con donne bellissime, mentre Elisabetta ha vissuto una relazione con l’imprenditore Francesco Bettuzzi.

Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, la Gregoraci ha rivelato quanto sia difficile per lei trovare l’amore, soprattutto perchè dopo il legame con Briatore gli altri uomini sentono il confronto. Parole decise quelle della showgirl: “Avendo avuto un compagno così, chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta“.

Elisabetta ha inoltre apprezzato il coinvolgimento in prima persona da parte dell’ex marito, dopo le polemiche nate a causa della sua esclusione da “L’altro Festival di Sanremo“: “Mi ha fatto piacere. Ma lui in questi anni è sempre stato protettivo con me“. Parole dolci quelle espresse dalla Gregoraci, la quale nonostante la fine del matrimonio, non nega l’affetto che la lega al suo ex marito.

Ha inoltre parlato della sua carriera e del fatto che il prossimo 8 febbraio compirà 40 anni: “Sono contenta del mio percorso, sono una che seleziona molto“. Una vita e una carriera consistenti quelli di Elisabetta Gregoraci, la quale alla soglia dei 40 anni traccia un bilancio assolutamente positivo.