Stavolta uno dei gossip “bomba” lanciati Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi” riguarda la bellissima Elisabetta Gregoraci. La conduttrice ex moglie di Flavio Briatore, con cui a cadenza mensile si parla di un ritorno di fiamma che però viene puntualmente smentito dalla diretta interessata, si dichiara sempre single e viene avvistata o assieme alla sorella Marzia, oppure all’ex marito e a loro figlio Nathan.

Tuttavia nell’ambiente dello spettacolo è noto come sia corteggiatissima, soprattutto dopo che ha partecipato al Grande Fratello Vip avendo modo di mostrare a tutti il suo carattere peperino, tenace e orgoglioso. E stando a quanto rivela il giornalista Alberto Dandolo su “Oggi”, da mesi ormai la show-girl calabrese sarebbe “tampinata” da un corteggiatore molto particolare.

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo misterioso corteggiatore: lo scoop di “Oggi”

Sempre stando a quanto sostiene Dandolo, infatti, si tratterebbe dell’ex fidanzato di una famosa conduttrice Mediaset coetanea della Gregoraci. L’uomo in questione, invece, potrebbe avere diversi anni in più delle due donne. “Chi sarà questo corteggiatore di Elisabetta Gregoraci?” si legge a mo’ di indovinello sul noto settimanale in edicola questa settimana.

Il nome dell’uomo non viene fatto, ma pare che le voci di corridoio (si parla principalmente dei corridoi di Mediaset, ovviamente) siano molto insistenti nel farlo. “La tampina da mesi…”aggiunge Dandolo, lasciando intendere un corteggiamento molto insistente, fatto probabilmente di fiori, regali e inviti a cena. Inviti che, se anche sono stati accettati, sono stati organizzati nella massima segretezza, visto che in merito non ci sono né foto rubate né paparazzate.

La Gregoraci pare però che stia resistendo alle tentazioni. “Cederà alla fine alle insistenze? Ah saperlo…” si chiede Dandolo. E ce lo chiediamo anche noi, visto che Elisabetta appare tanto corteggiata quanto irraggiungibile, non solo per i comuni mortali ma anche per uomini ben più facoltosi come pare sia questo nuovo misterioso corteggiatore.