Elisabetta Gregoraci svela la verità sulla relazione con Stefano Coletti

É il gossip del momento, quello che sta facendo il giro del web e di tutte le testate di cronaca rosa: Elisabetta Gregoraci si è fidanzata. L’ex moglie di Flavio Briatore avrebbe una relazione con Stefano Coletti, pilota automobilistico. In molti hanno iniziato ad inveire contro la Gregoraci, soprattutto perché nella casa del “Grande Fratello Vip” si era professata single e a quanto pare così non era.

Il nome di Coletti era già spuntato all’epoca, ma Elisabetta aveva categoricamente smentito. Eppure tutti gli indizi portavano in quella direzione. Sulla casa di Cinecittà girava un aereo che faceva svolazzare la frase “Sei l’epicentro del mio terremoto“, frase che Stefano ha tatuato sul braccio. Inoltre, la targa dell’auto del pilota presentava iniziale e data di nascita della Gregoraci.

Come se non bastasse, una foto postata mostrava la showgirl in posa sorridente accanto al veicolo. Lui però ha smentito di essere fidanzato con lei, ma è chiaro che almeno una simpatica c’è. Dopo tutto questo chiacchiericcio, anche la Gregoraci ha deciso di uscire allo scoperto e chiarire la sua posizione. L’ex gieffina ci ha tenuto a smentire la notizia: lei e Stefano Coletti non stanno insieme.

Nello specifico Elisabetta non ha fatto il nome di Stefano, ma ha tenuto a precisare di aver sempre voluto proteggere la sua vita privata per rispetto suo e delle persone a lei vicine. “Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi. L’amore è qualcosa di grande e di impalpabile, fatto di rispetto delle persone. Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere“, questo lo sfogo della showgirl su Instagram.

Dunque, Elisabetta conferma di non essere fidanzata e che quando sarà, ci penserà lei a ufficializzare la notizia. Sicuramente le prove postate sui social, non sono da ignorare. Probabilmente tra i due è in atto una conoscenza o magari Stefano, è invaghito della Gregoraci e il suo è solo un modo per corteggiarla. Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.