Elisabetta Gregoraci, sorpresa speciale dopo l’uscita dal GF Vip

Elisabetta Gregoraci ha ufficialmente abbandonato la casa del “Grande Fratello Vip“. L’ex signora Briatore ha deciso di interrompere la sua avventura nel reality show, dopo aver appreso del suo prolungamento fino al prossimo febbraio. Elisabetta è voluta tornare dai suoi affetti più cari, soprattutto da suo figlio Nathan Falco.

E così durante la puntata del 7 dicembre, la Gregoraci ha varcato per sempre la porta rossa. La gieffina dopo aver annunciato la sua uscita, ha comunque passato qualche giorno in casa per salutare i suoi compagni d’avventura, primo tra tutti Pierpaolo Pretelli. L’istinto materno però è stato forte e Elisabetta non poteva pensare di trascorrere il Natale lontana da suo figlio e dai suoi affetti più cari.

Al termine della puntata, la Gregoraci è tornata a casa nel suo appartamento romano e una volta lì, ha trovato una magnifica sorpresa ad attenderla. La sorella Marzia e l’amica del cuore Micaela, hanno accolto Elisabetta con palloncini, rose rosse e foto che ritraevano il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

La showgirl è apparsa visibilmente emozionata, ma l’emozione più grande è stata sicuramente quella di riabbracciare suo figlio Nathan Falco. Sorpresa riuscita e gradita. Nel mentre la Gregoraci ha deciso di tenersi lontana per qualche giorno dai social, per riprendersi in mano la propria vita e recuperare tutto il tempo perso con suo figlio, al quale è molto legata e con il quale ha un rapporto davvero speciale.

L’uscita di Elisabetta dalla casa, ha segnato un punto di svolta. La sua presenza era fondamentale e con il suo abbandono, sicuramente un personaggio fortissimo e un pezzo da 90 viene a mancare per le dinamiche del gioco. Il web e non solo hanno molto apprezzato il percorso della Gregoraci. Quest’ultima nel mentre, non appena arrivata in studio ha discusso ancora una volta con Antonella Elia.