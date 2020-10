Elisabetta Gregoraci smonta Flavio Briatore: vestito male e criticato dalla suocera

Poco fa nella Casa del GF Vip 5 Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare di Flavio Briatore e della loro storia d’amore da favola. La show-girl calabrese ha raccontato i dettagli del loro matrimonio principesco e della festa durante la quale l’imprenditore ha chiesto la sua mano, soffermandosi anche sul periodo precedente della loro storia, quello della conoscenza, della frequentazione e del fidanzamento vero e proprio.

Il primo incontro di Flavio Briatore con Elisabetta Gregoraci e con madre di lei

Elisabetta Gregoraci ha rivelato di aver conosciuto Flavio Briatore in un locale di Milano. L’imprenditore di Cuneo si è seduto vicino a lei per chiacchierare, ma la prima impressione che l’ex modella ha avuto di lui non è stata propriamente positiva. “Era vestito orrendo in marrone e giallo e pensai ‘ma come si veste questo?'” ha raccontato Elisabetta alle coinquiline della Casa del GF Vip.

Tuttavia, la donna ha ammesso che subito dopo cambiò idea, visto che parlandoci scoprì che Briatore non solo era un uomo estremamente intelligente, ma era anche una persona piacevole e molto meno arrogante di quanto si sarebbe aspettata. Da quel momento in poi cominciò il corteggiamento serrato dell’ex Manager di Formula 1 che portò Elisabetta a capitolare nonostante le remore iniziali dovute all’enorme differenza d’età esistente tra loro.

Ma un altro passo esilarante del racconto della Gregoraci riguarda la prima visita di Flavio Briatore alla sua famiglia che vive ancora a Soverato, in Calabria. La mamma di Elisabetta era ancora viva e la show-girl ha raccontato che per quell’occasione così speciale aveva passato la giornata in cucina. Essendo un’ottima cuoca, aveva preparato decine di manicaretti e ed era rimasta molto delusa quando il fidanzato della figlia si era seduto a tavola chiedendo solo un’insalata.

Briatore aveva spiegato di essere a dieta, ma la suocera non aveva voluto sentire ragioni e l’aveva gelato: “Mi scusi ma non mi sembra un fotomodello. Adesso deve mangiare!”. E davanti a quell’ordine perentorio, con tanto di velata critica ai suoi chili di troppo, il milionario non aveva osato contraddirla!