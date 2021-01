Elisabetta Gregoraci si sfoga e ammette: "Quel periodo è stato un calvario"

Intervistata dal quotidiano “Il Tempo”, Elisabetta Gregoraci ha mostrato ancora una volta la sua parte più fragile, quella che ha sofferto e che di tanto in tanto veniva fuori anche nella Casa del Grande Fratello Vip 5, soprattutto quando Alfonso Signorini le ricordava episodi non proprio piacevoli della sua vita. Tra questi il più terribile è stato senza dubbio la morte di sua madre.

La signora Melina Gregoraci è morta quando ancora era giovane e aveva davanti a sé tanti anni da dedicare alle figlie Marzia ed Elisabetta e ai suoi tre nipotini, tra cui appunto Nathan Falco, figlio della primogenita e di Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci ha ricordato quel periodo tremendo coinciso con la malattia e la morte di sua madre come un vero e proprio calvario.

Elisabetta Gregoraci ricorda la madre morta per un brutto male

Da tempo la madre dell’ex moglie di Flavio Briatore combatteva contro un brutto male. Quando Nathan Falco era ancora molto piccolo, la situazione si era aggravata e così Elisabetta, che già viveva a Montecarlo, e sua sorella Marzia, che viveva a Roma, dovevano fare la spola tra le rispettive città e la Calabria. Precisamente Soverato, comune in provincia di Catanzaro dove la Gregoraci è nata e vissuta fino a che non si è trasferita nella Capitale per lavorare nel mondo dello spettacolo.

Nell’intervista rilasciata a “Il tempo”, l’amatissima concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha spiegato che probabilmente quello che aveva sofferto di più di tutti era suo padre, che con la morte di sua madre perdeva l’amore della sua vita. Per loro figlie, dunque, era stato doppiamente straziante: da una parte viveno il dolore di perdere la donna che le aveva messe al mondo, che amavano più di ogni cosa, dall’altro si trovavano ad assistere impotenti alla sofferenza del padre.

“Per quanto mi riguarda cerco la mia mamma ogni giorno. Le parlo e spesso la sento vicina” ha spiegato Elisabetta Gregoraci, visibilmente commossa. Controverso, invece, è il rapporto con la sua terra. Nonostante infatti ami moltissimo la Calabria e la città che l’ha vista nascere e crescere, ha rivelato inoltre la show-girl, a volte fa fatica a tornarci proprio perché è troppo legata al ricordo della madre.