Elisabetta Gregoraci, "Si è visto tutto": incidente hot in diretta Tv. Pubblico a bocca aperta

Gli italiani conosceranno tutti sicuramente la showgirl e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoraci. Si tratta di una delle personalità più note dello shobiz italiano che negli scorsi anni ha fatto molto parlare di sè, anche per la sua storia d’amore con Flavio Briatore, di molti anni più grande di lei. Nonostante questo tra i due ci sono stati 10 anni di matrimonio, poi nel 2017 è arrivata la separazione consensuale. Da sempre la Gregoraci affascina per il suo fisico mozzafiato.

La sua carriera è cominciata nel 1997, quando partecipò come Miss Calabria al concorso di bellezza italiano Miss Italia. Qui si classificò 24esima ottenendo il titolo di Miss Sorriso, mentre nel corso della sua carriera la Gregoraci è comparsa in numerose trasmissioni come ad esempio “Ciao Darwin” e in alcune fiction televisive come “Le ragazze di Piazza di Spagna” e “Un medico in famiglia”. Recentemente Elisabetta ha cominciato la conduzione del Radionorba Battiti Live Tour in Puglia, qui è stata protagonista di un incidente molto particolare.

Elisabetta Gregoraci, “si è visto tutto”

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è un tour musicale organizzato dalla stessa emittente radiofonica pugliese ogni anno. I più grandi artisti nazionali vengono infatti fatti salire sul palco delle più importanti città pugliesi e portano vitalità e grinta tra il pubblico. Lo spettacolo è itinerante e recentemente è arrivato a Gallipoli (Lecce).

Si tratta di una delle mete turistiche più famose in Italia e nel mondo, che ogni estate attira migliaia di giovani da tutta Europa. Qui è andata in scena una puntata del Radionora Battiti Live 2022 presentata come sempre da Alvin e dalla stessa Elisabetta Gregoraci, che ha sfoggiato un elegantissim abito.

“Stasera c’è un leggero venticello che” – così ha cominciato la puntata Alvin, al quale poi ha risposto puntualmente la Gregoraci con queste testuali parole: “che alzerà il vestito e sarò nuda. Vabbè…” – così ha detto la Gregoraci in risposta ad Alvin. Lo showgirl indossava infatti un vestito verde smeraldo firmato Balde che aveva uno spacco, per cui il vento di tanto in tanto lo alzava facendo intravedere gli slip neri indossati dalla conduttrice. Proprio per questo Elisabetta nel corso della puntata ha alternato momenti in cui teneva chiusa la gonna con le mani, ad altri in cui dove lasciava svolazzare il vestito con un gioco di malizia che il giornale Lookdavip del TgCom24 ha definito “strepitoso”.