Elisabetta Gregoraci si confessa a "Chi"

L’ex moglie di Flavio Briatore, la showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci, è stata senza dubbio una delle concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista Alfonso Signorini “Il Grande Fratello Vip” più amata ed apprezzata. Elisabetta la scorsa settimana ha però deciso volontariamente di abbandonare il programma televisivo la cui finale è stata rinviata di oltre due mesi (inizialmente prevista per inizio dicembre è stata spostata a metà gennaio).

La showgirl attraverso una lunga intervista per il settimanale diretto da Alfonso Signorini “Chi” ha avuto la possibilità di parlare largamente della sua esperienza televisiva confidando i propri sentimenti e stati d’animo al riguardo. L’ex moglie di Flavio Briatore ha confidato di aver scelto di partecipare al reality show di Canale 5 per una sfida personale e per mettersi alla prova, in questo modo ha avuto la possibilità di farsi conoscere dal pubblico che in questi anni non l’ha mai conosciuta veramente.

Elisabetta all’interno della casa più spiata di Italia si è inoltre molto avvicinata all’ex velino del telegiornale satirico “Striscia la Notizia” Pierpaolo Petrelli con cui ha instaurato un rapporto speciale. Tra i due, durante una prova ricompensa, c’è stato un bacio, queste le sue significative parole al riguardo: “E’ un programma dove sei in gioco e, quindi, ho dovuto fare cose che facevano parte del gioco. Altrimenti non avrei fatto il Gf Vip”.

Una volta uscita dal programma televisivo Elisabetta ha avuto modo di constatare come la sua assenza non abbia in nessun modo influito sul percorso di Pierpaolo che, secondo la showgirl, si sta facendo significativamente conoscere dal pubblico e potrebbe arrivare fino alla fine.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha infine voluto nuovamente sottolineare come sia entrata nella casa del “Grande Fratello Vip” single e spensierata e sia uscita nello stesso modo, pur essendo pronta ad innamorarsi di nuovo.